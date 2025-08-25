Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Laut einer Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom hören etwa die Hälfte (49 Prozent) aller Befragten gelegentlich Podcasts.
Laut einer Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom hören etwa die Hälfte (49 Prozent) aller Befragten gelegentlich Podcasts. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn
Laut einer Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom hören etwa die Hälfte (49 Prozent) aller Befragten gelegentlich Podcasts.
Laut einer Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom hören etwa die Hälfte (49 Prozent) aller Befragten gelegentlich Podcasts. Bild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/dpa-tmn
Multimedia
Podcasts: Eine beliebte Beschäftigung für den Alltag
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ob beim Autofahren, beim Aufräumen oder zur Entspannung: Eine neue Umfrage zeigt, wie, wann und wo die Deutschen am liebsten Podcast hören – und wie viel Zeit sie dabei investieren.

Berlin.

Egal ob unterwegs oder Zuhause: Podcasts gehören für viele zum Alltag hinzu, das zeigt eine Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Etwa die Hälfte (49 Prozent) aller Befragten hören gelegentlich Podcasts. Die Verteilung ist bei allen Altersklassen bis 65 Jahre gegeben. Bei den Befragten ab 65 Jahren nimmt der Anteil leicht ab (44 Prozent).

Im Schnitt hören die Befragten für etwa zwei Stunden pro Woche Podcasts. Nur wenige hören drei bis fünf Stunden pro Woche (14 Prozent) und nur ein kleiner Teil schafft es diese Zeit noch zu überbieten (4 Prozent).

Im Auto und beim Aufräumen - ohne Beschäftigung nur selten

Viele Menschen hören Podcasts einfach mal nebenbei. So hört fast die Hälfte (44 Prozent) beim Autofahren Podcasts - in Bussen und Bahnen jedoch knapp weniger als ein Drittel (30 Prozent). Auch beim Haushalt entscheidet sich etwa ein Drittel (36 Prozent) dazu, eine Folge zu hören. Wenn jedoch aktiv aufgepasst werden muss, verzichten viele auf die Nebenbeschäftigung. Während der Arbeit, der Schule oder der Uni hören nur wenige Podcasts (13 Prozent) - und bei der Gartenarbeit sogar nur in den seltensten Fällen (1 Prozent).

Rein zur Entspannung, ohne eine andere Beschäftigung, wird nur bei etwa jedem Dritten (29 Prozent) ein Podcast eingeschaltet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:30 Uhr
2 min.
Langenbernsdorfer Reiterhof nimmt den Breitensport in den Fokus
Nachdem Henry Stude am vergangenen Wochenende beim Turnier in Lengenfeld selbst aktiv war, hat er an diesem Wochenende auf dem eigenen Reiterhof den Hut auf für zwei Tage volles Programm.
Ein Turnier für Reiter ohne eigenes Pferd und ungewohnte Wettbewerbe bietet das Wochenende auf der Anlage der Familie Stude. Wann es dort was zu sehen gibt.
Reiner Thümmler
26.08.2025
3 min.
Das Erzgebirge trauert um eine Geländesport-Legende
Auf dem Zenit seines Erfolgs feierte Werner Stiegler 1965 den Gewinn der Silbervase.
Im Alter von 94 Jahren ist Werner Stiegler nach langer Krankheit verstorben. In der MZ-Sportabteilung wurde das Gelenauer Urgestein einst „Pap“ genannt – und feierte große Erfolge.
Thomas Fritzsch
16.08.2025
3 min.
Tarantino: Gebe Regie-Nachfolge gerne an David Fincher ab
Quentin Tarantino packt in einem Podcast aus (Archivbild)
Brad Pitt steht für die Nachfolge von "Once Upon a Time in Hollywood" wieder vor der Kamera. Als Regisseur ist diesmal jedoch nicht Quentin Tarantino dabei - der überlässt das gerne einem Kollegen.
25.08.2025
4 min.
Buchclubs boomen - Lesen als Gemeinschaftsgefühl
Jannik Schümann und Kara Wolf präsentieren ihren Buchclub "Zwischen Kotti und Kapiteln" als Podcast.
Das Angebot an Filmen und Serien ist dank der Streamingdienste unendlich groß. Viele tauschen die Fernbedienung inzwischen aber oft gegen einen guten Roman. Und sie suchen den Austausch.
Thomas Bremser, dpa
13:30 Uhr
1 min.
Mit 3,62 Promille: Simson-Fahrer flüchtet in Oberwiera vor Polizeikontrolle
Die Polizei hat einen stark alkoholisierten Simson-Fahrer in Schönberg angehalten.
Die Beamten konnten den 17-Jährigen am Mittwochabend in Schönberg stoppen. Dem Jugendlichen droht Ärger - nicht nur aufgrund der Promille-Fahrt.
Holger Frenzel
27.08.2025
3 min.
Hersteller von Simson-Ersatzteilen feiert Richtfest für Neubau im Vogtland: „Wir produzieren Dinge, die eigentlich keiner braucht“
Richtfest: Die beiden Geschäftsführer Jens Opitz (links) und Martin Richter stoßen mit einem Glas Sekt an.
Der Rohbau des Firmengebäudes von ZT Tuning in Weischlitz ist fertig. Die dazugehörige Feier am Mittwoch war die Verantwortlichen auch ein Tag der Erinnerungen – an gute sowie schlechte.
Swen Uhlig
Mehr Artikel