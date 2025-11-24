Santa KI: Geschenkideen vom Chatbot

Künstliche Intelligenz als Weihnachtshelfer: Mit nur wenigen Angaben bekommt man mehr oder weniger überraschende Geschenkideen – aber Vorsicht bei Backmischungen und Datenschutz!

Berlin. Die Vorweihnachtszeit wird für Menschen, denen Geschenkideen nicht einfach so zufliegen, schnell zur Qual. Was tun also? Sie können sich ein wenig auf die Sprünge helfen lassen, indem sie sich KI-Inspiration holen - also einen Chatbot zurate ziehen.

Damit die Vorschläge der künstlichen Intelligenz vom Start weg nicht zu allgemein ausfallen, sollte man fürs Christmas-Brainstorming im KI-Chat aber schon etwas genauer umreißen, was man sich für wen vorstellt.

Aufgabe an den Chatbot genauer umreißen

Diese Angaben helfen dabei:

Für wen (Geschlecht, ungefähres Alter) ist das Geschenk?

Zu welchem Anlass wird geschenkt? (Weihnachten)

Welche Vorlieben, welche Eigenschaften oder welchen Stil hat die- oder derjenige?

Wie teuer darf es werden?

Wie viele Ideen sollen generiert werden?

Chatbot, ich frage für eine Freundin - wirklich

Beispielfrage an den Chatbot: Nenne mir drei Ideen für ein Weihnachtsgeschenk für eine gute Freundin. Sie ist Mitte 20, liebt Design, Serien und Portugal. Die Geschenke sollten jeweils nicht teurer als 30 Euro sein.

Chatbot-Idee 1

1. Portugiesisches Design: Kork-Handtasche oder -Geldbeutel

Warum? Kork ist ein nachhaltiges, typisch portugiesisches Material und wird oft in modernem Design verarbeitet. Es gibt stylische, kleine Handtaschen, Geldbeutel oder sogar Laptophüllen.

Preis: circa 20 – 30 Euro

Chatbot-Idee 2

2. Serien-Fan-Edition: Personalisiertes Serien-Poster

Warum? Ein minimalistisches Poster mit einem kultigen Zitat oder einer Szene aus ihrer Lieblingsserie – vielleicht sogar auf Portugiesisch, falls die Serie dort beliebt ist (zum Beispiel "La Casa de Papel", deutsch: "Haus des Geldes").

Preis: circa 15 – 25 Euro

Chatbot-Idee 3

3. Kulinarisches Portugal: Gourmet-Paket mit portugiesischen Spezialitäten

Warum? Eine Auswahl an typisch portugiesischen Leckereien wie Pastel de Nata (als Backmischung), Olivenöl oder Vinho Verde. Dazu eine handgeschriebene Karte mit einem Rezeptvorschlag.

Preis: circa 20 – 30 Euro

Pastel de Nata als Backmischung? - Nicht Dein Ernst!

Wenn nicht gleich auf Anhieb etwas Passendes dabei ist oder etwas nicht stimmig ist, hilft es, "nachzubohren". Also bestimmte Dinge auszuschließen, anderes nachzufordern oder etwas präzisieren oder ersetzen zu lassen. Pastel de Nata als Backmischung wird es wohl kaum geben. Und wie man nun ein Film- oder Serienposter personalisieren soll, bleibt beim ersten Aufschlag des Chatbots im Dunkeln.

Also gilt es, prinzipiell gute oder favorisierte Ideen - allein oder zusammen mit dem Chatbot - weiter auszubauen, um die Auswahl besser, treffsicherer oder persönlicher zu machen. Im Zweifel kann man auch noch Geschenke nennen, die schon einmal gut bei der betreffenden Person ankamen.

Dabei den Datenschutz nicht aus dem Blick verlieren: Bei Chatbots keine persönlichen oder sensiblen Daten eingeben, raten Verbraucherschützer. (dpa)