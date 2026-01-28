Sicherheitsmängel bei Neonail: dm ruft Netzteil für UV-Maniküre zurück

Bei Routineuntersuchungen sind Mängel in der Isolierung gefunden worden. Betroffen sind etliche Produktchargen.

Stromschlag statt schöner Nägel? Um das zu verhindern, ruft die Drogeriekette dm jetzt Netzteile der Firma Neonail zurück, die Utensilien für die UV-Maniküre vertreibt. Bei einer Routinekontrolle seien Produktionsfehler bei Netzteilen der LED-Lampen festgestellt worden. „Die vorgeschriebene Isolierung des im Gehäuse verbauten...