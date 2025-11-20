Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Signal ermöglicht jetzt Umfragen direkt im Gruppenchat: Entscheidungen lassen sich unkompliziert gemeinsam treffen.
Signal ermöglicht jetzt Umfragen direkt im Gruppenchat: Entscheidungen lassen sich unkompliziert gemeinsam treffen. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Signal ermöglicht jetzt Umfragen direkt im Gruppenchat: Entscheidungen lassen sich unkompliziert gemeinsam treffen.
Signal ermöglicht jetzt Umfragen direkt im Gruppenchat: Entscheidungen lassen sich unkompliziert gemeinsam treffen. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Multimedia
Signal führt Umfragen für Gruppenchats ein
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nie mehr endlose Diskussionen: Signal bietet ab sofort Umfragen direkt in der Messenger-App an. Wie genau das funktioniert - und ob die Abstimmungen anonym sind.

Berlin.

Welcher Termin, welches Essen, welche Aktivität? Möchten Gruppen etwas unternehmen, muss früher oder später abgestimmt werden. Vielleicht ist aber auch nur ein allgemeines Stimmungsbild zu einem bestimmten Thema gefragt.

Damit solche Prozesse nicht auf irgendwelche anderen Seiten oder Tools ausgelagert werden müssen, hat Signal nun eine Umfrage- und Abstimmungsfunktion für Gruppenchats in den Messenger integriert, wie die Signal Foundation mitteilt.

Eine Frage - und bis zu zehn Antwortoptionen

Um eine Umfrage oder Abstimmung in Signal zu erstellen, tippt man beim Verfassen einer Nachricht einfach auf die "+"-Schaltfläche neben dem Texteingabefeld. Als Nächstes wählt man "Umfrage" aus und kann dann die jeweilige Frage sowie bis zu zehn Antwortoptionen formulieren.

Danach muss nur noch entschieden werden, ob die Gruppenmitglieder mehrere Antwortoptionen oder nur eine davon auswählen dürfen. Letztere Einstellung hilft dabei, zu eindeutigen Entscheidungen zu gelangen.

"Stimmen anzeigen" beendet die Abstimmung

Der Initiator oder die Initiatorin kann die Umfrage jederzeit beenden, indem er oder sie auf die Schaltfläche "Stimmen anzeigen" tippt, die unterhalb der Abstimmung im Chat zu finden ist.

Umfragen in Signal sind wie alle Chat-Inhalte des Messengers Ende-zu-Ende verschlüsselt und nur für die jeweiligen Mitglieder des Gruppenchats sichtbar. Die Antworten sind jedoch nicht anonym. Das heißt, jeder in der Gruppe kann sehen, wer wofür abgestimmt hat.

Nur ein Update vom Umfrage-Feature entfernt

Nach einem Update der Signal-App auf die neueste Version sollte das Umfrage-Feature sofort zur Verfügung stehen - sowohl unter Android und iOS als auch in der Desktop-App.

Messenger-Konkurrent Whatsapp bietet Umfragen im Chat schon seit längerer Zeit an. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:31 Uhr
2 min.
Whatsapp: Chats mit anderen Messengern ab sofort möglich
Die Drittanbieter-Chats bei Whatsapp sind zunächst nur mit den Messengern Birdychat und Haiket möglich.
Neu bei Whatsapp: Wer in der EU lebt, kann erstmals mit Nutzern anderer Messenger chatten. Was dabei funktioniert – und was nicht.
31.10.2025
1 min.
Passkeys erleichtern sicheres Whatsapp-Backup
Mit der neuen Passkey-Verschlüsselung will Whatsapp die Chat-Backups vereinfachen.
Fingerabdruck statt langem Passwort: Das neue Passkeys-Backup soll die verschlüsselte Datensicherung bei Whatsapp bald einfacher und komfortabler machen.
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
13:33 Uhr
2 min.
Kreml: US-Friedensplan wurde mit Russland nicht besprochen
Laut Kremlsprecher Peskow ist Russland bereit, über den Plan zu sprechen. (Archivbild)
Der US-Friedensplan fordert harte Konzessionen von der Ukraine. Russland hat den Plan angeblich nicht gesehen, droht aber mit einer Verschärfung der Forderungen, sollte Kiew nicht bald verhandeln.
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
Mehr Artikel