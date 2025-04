So funktionieren Apples neue Mail-Kategorien

Mails automatisch in bestimmte Kategorien einsortieren lassen: Das funktioniert neben iPhones jetzt auch auf iPads und Macs. Aber was ist, wenn jemand das Feature gar nicht so praktisch findet?

Berlin.

Apple hat in seiner Mail-App kürzlich die automatische Kategorisierung von E-Mails eingeführt. Die neue Funktion ist nun hierzulande standardmäßig sowohl auf iPhones und iPads (ab iOS-Version 18.4) als auch auf Mac-Rechnern (ab MacOS-Version 15.4) aktiv.

Jede eingehende Mail wird eine der vier Kategorien "Wichtiges", "Transaktionen" (Einkaufswagen-Icon), "Neuigkeiten" (Sprechblase) oder "Werbung" (Megafon) zugeordnet.

Abschalten der Kategorien ist schnell gemacht

Wer mit den Kategorien gar nichts anfangen kann, und diese auch nicht ausprobieren möchte, kann sofort aufs Dreipunkt-Menü klicken oder tippen und dann bei "Mail-Kategorien anzeigen" das Häkchen entfernen. Dann ist sofort die altbekannte Gesamtlistenansicht wieder da.

Ansonsten ist zum Start der Mail-App immer die "Wichtiges"-Liste aktiv. Sie steht ganz links in der Reihe der Kategorien-Reiter. Darin finden sich nicht nur persönliche Nachrichten, sondern auch Mails anderer Kategorien, die zeitlich keinen Aufschub dulden.

So kommt man zur Gesamtliste zurück

In "Transaktionen" laufen Bestätigungen, Rechnungen oder Versandmitteilungen ein, während sich "Neuigkeiten" mit Nachrichten, Newslettern oder Social-Media-Dingen füllt. "Werbung" spricht für sich.

Am Ende der Reiter-Reihe mit den Kategorien findet sich aber auch noch ein "Alle E-Mails"-Reiter, der die Gesamtliste auch dann einblendet, wenn man die Mail-Kategorien nicht deaktiviert hat.

Dieser Reiter ist in der Regel nicht direkt zu sehen. Er kann aber per Finger-, Maus- oder Touchpad-Wisch von rechts nach links über die Kategorien ins Bild geholt werden. Alternativ landet man aber auch über einen Fingertipp oder Mausklick auf eine aktive Liste wieder in der "Alle E-Mails"-Ansicht.

Absender-Kategorie ändern - und ein wenig Statistik

Landen Mails eines Absenders oder einer Absenderin wiederholt in einer falschen Kategorie, lässt sich beispielsweise am Mac nach einem Rechtsklick auf die Mail im Kontextmenü die Absender-Kategorie von "Automatisch" auf die gewünschte Kategorie ändern.

Eine Statistik über die Kategorisierung eingegangener Mails findet sich im Dreipunkt-Menü unter "Über Kategorien". (dpa)