"South of Midnight": Mystische Reise durch die Südstaaten

In diesem Game verschmelzen Realität und Fantasie: Es geht um die Mythen der US-Südstaaten, die mit spannendem Storytelling in einem ganz neuen Licht erscheinen.

Berlin.

Das Action-Adventure "South of Midnight" vom Entwicklerstudio Compulsion Games führt in den tiefsten Süden der USA. Im Fokus des Games: die Mythen und Märchen der Regionen. Vom Honey-Island-Swamp-Monster in Louisiana bis hin zum riesigen Alligator Two-Toed-Tom in Florida gibt es allerlei Kreaturen zu entdecken.