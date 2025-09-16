Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Streitthema Streamingdienst: DAZN-Kunden könnten per Sammelklage Geld für unzulässige Preiserhöhungen zurückfordern.
Streitthema Streamingdienst: DAZN-Kunden könnten per Sammelklage Geld für unzulässige Preiserhöhungen zurückfordern. Bild: Harry Langer/dpa/dpa-tmn
Streitthema Streamingdienst: DAZN-Kunden könnten per Sammelklage Geld für unzulässige Preiserhöhungen zurückfordern.
Streitthema Streamingdienst: DAZN-Kunden könnten per Sammelklage Geld für unzulässige Preiserhöhungen zurückfordern. Bild: Harry Langer/dpa/dpa-tmn
Multimedia
Streamingdienst DAZN: So machen Sie bei der Sammelklage mit
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Diverse Preissteigerungen haben in den letzten Jahren bei den Kunden des auf Sport spezialisierten Streamingdienstes DAZN für Unmut gesorgt. Nun besteht die Chance auf eine Rückzahlung plus Zinsen.

Berlin.

Der Sport-Streaminganbieter DAZN hat seine Preise in den Jahren 2021 und 2022 in laufenden Verträgen mehrfach erhöht. Der Verbraucherzentrale Bundesverband ist überzeugt, dass die den Erhöhungen zugrunde liegenden Vertragsklauseln die Kundinnen und Kunden unangemessen benachteiligt haben und will deshalb per Sammelklage die Preiserhöhungen für unwirksam erklären lassen - und so erreichen, dass Betroffene ihr Geld zurückbekommen.

Hinter der Klage stünden bereits mehr als 4.500 DAZN-Kundinnen und -Kunden, wie der Verband mitteilt. Weitere Betroffene könnten sich noch bis mindestens 25. September 2026 der Sammelklage anschließen - und zwar völlig kostenfrei. Dazu müssen sie sich beim Bundesamt für Justiz ins Klageregister eintragen. Wie genau das für wen funktioniert, erklären die Verbraucherschützer auf der Seite "Sammelklagen.de/verfahren/dazn".

Im Erfolgsfall gibt es das Geld plus Zinsen zurück

Die erste mündliche Verhandlung beim Oberlandesgericht Hamm findet am 4. September 2026 statt (Aktenzeichen: I-12 VKl 1/24). Der Vorteil der Sammelklage: Im Falle eines Klageerfolgs muss der Streamingdienst Klägerinnen und Kläger automatisch entschädigen - ohne dass diese erneut vor Gericht ziehen müssen. Zum Entschädigungsbetrag kommen außerdem noch Zinsen hinzu.

DAZN hatte in den Jahren 2021 und 2022 seine Preise in laufenden Verträgen mehrfach einseitig angepasst. Bei einer Preiserhöhung Mitte 2022 hatte der Anbieter seine Preise sogar nahezu verdoppelt: Das Monatsabo kostete dann plötzlich 29,99 Euro statt wie zuvor 14,99 Euro. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:16 Uhr
2 min.
Wohnungsbau: 30 Prozent mehr Genehmigungen im Juli
In Deutschland wird wieder mehr gebaut. (Archivbild)
In Deutschland könnten wieder mehr Wohnungen gebaut werden. Allerdings waren die Zahlen im Vorjahresmonat auch sehr schwach. Reicht das Plus, um die Wohnungsnot in Städten zu lindern?
09:18 Uhr
2 min.
Nach Fed-Entscheid: Goldpreis sinkt deutlich
Der Goldpreis fällt nach seinem jüngsten Rekordhoch (Archivbild)
Zuletzt ist der Goldpreis von Rekord zu Rekord geeilt. Nach der Zinssenkung der US-Notenbank Fed geht es nun deutlich abwärts.
11.09.2025
2 min.
Spotify führt Lossless-Streaming ein
Spotify bietet Premium-Kunden künftig verlustfreies Streaming in hoher Qualität mit dem FLAC-Codec an.
Verlustfreie Audiokomprimierung ist bei vielen Musikstreaming-Diensten seit Jahren Standard. Marktführer Spotify verzichtete dagegen lange darauf. Das ändert sich jetzt.
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
17.09.2025
5 min.
Preis-Streit ums Deutschlandticket – Länder kritisieren Bund
Die Länder sehen den Bund beim D-Ticket in der Pflicht.
Beim Deutschlandticket zeichnet sich erneut eine Preiserhöhung ab. Am Donnerstag könnte es Entscheidungen geben - nicht nur für das kommende Jahr.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel