Tastatur reinigen mit einfachem Trick - so geht’s

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zwischen den Tasten einer Tastatur kann sich mit der Zeit einiges an Schmutz ansammeln.
Zwischen den Tasten einer Tastatur kann sich mit der Zeit einiges an Schmutz ansammeln. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Schritt 1: Klebezettel abziehen.
Schritt 1: Klebezettel abziehen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Schritt 2: Den Zettel zwischen die Tastenreihen schieben und durchziehen.
Schritt 2: Den Zettel zwischen die Tastenreihen schieben und durchziehen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Schritt 3: Die Klebeseite umdrehen und durch dieselbe Tastenzeile noch einmal ziehen.
Schritt 3: Die Klebeseite umdrehen und durch dieselbe Tastenzeile noch einmal ziehen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Fazit: Der Hack funktioniert - der Schmutz aus den Tastatur-Zwischenräumen bleibt am Klebezettel haften.
Fazit: Der Hack funktioniert - der Schmutz aus den Tastatur-Zwischenräumen bleibt am Klebezettel haften. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Zwischen den Tasten einer Tastatur kann sich mit der Zeit einiges an Schmutz ansammeln.
Zwischen den Tasten einer Tastatur kann sich mit der Zeit einiges an Schmutz ansammeln. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Schritt 1: Klebezettel abziehen.
Schritt 1: Klebezettel abziehen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Schritt 2: Den Zettel zwischen die Tastenreihen schieben und durchziehen.
Schritt 2: Den Zettel zwischen die Tastenreihen schieben und durchziehen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Schritt 3: Die Klebeseite umdrehen und durch dieselbe Tastenzeile noch einmal ziehen.
Schritt 3: Die Klebeseite umdrehen und durch dieselbe Tastenzeile noch einmal ziehen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Fazit: Der Hack funktioniert - der Schmutz aus den Tastatur-Zwischenräumen bleibt am Klebezettel haften.
Fazit: Der Hack funktioniert - der Schmutz aus den Tastatur-Zwischenräumen bleibt am Klebezettel haften. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Multimedia
Tastatur reinigen mit einfachem Trick - so geht’s
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.

Berlin.

Staub, Hautschuppen, Essensreste: Mit der Zeit sammelt sich in unserer Tastatur einiges an. Schwamm drüber reicht da nicht, denn die Zwischenräume sind schwer zu reinigen - bekommt man sie mit einem einfachen Trick wieder sauber?

Tiktok, Instagram und Co. sind voll von Lifehacks, für fast jedes Problem gibt es eine simple Lösung, die nur wenige Handgriffe erfordert und nicht teuer sein soll. So braucht man nur einen einfachen Büroartikel, um auch den Schmutz zwischen den Tasten der Tastatur zu erwischen.

Doch wir wissen, dass das Internet nicht immer die Wahrheit sagt. Deshalb haben wir den Reinigungs-Tipp für die Tastatur in unserem Hack-Check getestet. Hält der Lifehack, was er verspricht - oder ist er ein Flop?

Und so geht's: Den Klebezettel mit dem Haftstreifen nach unten in die Zwischenräume der Tastatur schieben und zwischen den Tastenreihen entlangfahren. Den Klebezettel anschließend umdrehen und den Vorgang wiederholen.

Fazit: Der Hack geht schnell und ist effektiv. Sämtlicher Schmutz bleibt an dem Klebestreifen des Zettels haften. Eine Einschränkung gibt es allerdings, denn der Trick eignet sich nur für Tastaturen mit durchgehenden Tastatur-Zwischenräumen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
30.07.2025
3 min.
Flasche kühlen in 15 Minuten - klappt das?
Lässt sich eine Flasche mit Hilfe von Küchenpapier in 15 Minuten herunterkühlen?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser heiße Tipp für coole Drinks hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
13.08.2025
3 min.
Cremiges Eis dank Gefrierbeutel - klappt das?
Frisch aus dem Tiefkühler und einfach zu löffeln: Bleibt Eis durch einen Gefrierbeutel cremig?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
11:30 Uhr
3 min.
Die Plauener Abfallentsorgung bekommt einen neuen Chef
Straßenbahnchef Karsten Treiber und Michael Wagner, zukünftiger Chef der Abfallentsorgung.
Nach 33 Jahren hat das Plauener Müllunternehmen eine neue Leitung. Wer der neue Chef ist und was er mit dem Betrieb vorhat.
Jonas Patzwaldt
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
11:30 Uhr
2 min.
Kommentar zu Lehrer ohne Schulabschluss: Wo ein Wille ist ...
Meinung
Redakteur
Hans-Rainer Wolf ist 1946 Neulehrer geworden. Und das nahezu ohne Ausbildung.
Hans-Rainer Wolf ist 97 Jahre alt. Vor 40 Jahren musste er den Lehrerberuf aus gesundheitlichen Gründen an den Nagel hängen. Kann er Schülern heute noch etwas Wertvolles vermitteln?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel