Ungewollter Kamerastart? Neue iOS-Version schafft Abhilfe

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Kamera-App startet bislang oft unbeabsichtigt durch einen Wisch nach links: Künftig kann diese Funktion in den Einstellungen abgeschaltet werden.
Die Kamera-App startet bislang oft unbeabsichtigt durch einen Wisch nach links: Künftig kann diese Funktion in den Einstellungen abgeschaltet werden. Bild: Katharina Kausche/dpa/dpa-tmn
Ab dem iPhone 15 Pro ermöglicht die Aktionstaste einen schnellen Kamerastart: Die Taste kann individuell belegt werden.
Ab dem iPhone 15 Pro ermöglicht die Aktionstaste einen schnellen Kamerastart: Die Taste kann individuell belegt werden. Bild: Till Simon Nagel/dpa-tmn
Mit dem neuen iOS-Update lässt sich die Kamera-Wischgeste auf dem Sperrbildschirm deaktivieren: Ungewolltes Starten der Kamera wird so verhindert.
Mit dem neuen iOS-Update lässt sich die Kamera-Wischgeste auf dem Sperrbildschirm deaktivieren: Ungewolltes Starten der Kamera wird so verhindert. Bild: Till Simon Nagel/dpa-tmn
Die Kamera-App startet bislang oft unbeabsichtigt durch einen Wisch nach links: Künftig kann diese Funktion in den Einstellungen abgeschaltet werden.
Die Kamera-App startet bislang oft unbeabsichtigt durch einen Wisch nach links: Künftig kann diese Funktion in den Einstellungen abgeschaltet werden. Bild: Katharina Kausche/dpa/dpa-tmn
Ab dem iPhone 15 Pro ermöglicht die Aktionstaste einen schnellen Kamerastart: Die Taste kann individuell belegt werden.
Ab dem iPhone 15 Pro ermöglicht die Aktionstaste einen schnellen Kamerastart: Die Taste kann individuell belegt werden. Bild: Till Simon Nagel/dpa-tmn
Mit dem neuen iOS-Update lässt sich die Kamera-Wischgeste auf dem Sperrbildschirm deaktivieren: Ungewolltes Starten der Kamera wird so verhindert.
Mit dem neuen iOS-Update lässt sich die Kamera-Wischgeste auf dem Sperrbildschirm deaktivieren: Ungewolltes Starten der Kamera wird so verhindert. Bild: Till Simon Nagel/dpa-tmn
Multimedia
Ungewollter Kamerastart? Neue iOS-Version schafft Abhilfe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schonmal das iPhone aus der Tasche geholt und die Kamera war aktiviert? Mit der nächsten Version von Apples iOS kann man das endlich abstellen.

Berlin.

Was viele nicht wissen: Wer auf dem Sperrbildschirm seines iPhones nach links wischt, startet die Kamera-App. Das passiert zuweilen auch aus Versehen, manchmal sogar durch den Stoff der Hosentasche. Wer sich darüber schon mal geärgert hat - es gibt eine gute Nachricht: Mit der nächsten Version von iOS kann man die Wischgeste abstellen.

In der jüngst veröffentlichten Vorschauversion von iOS 26.1 (Beta 4) findet sich in den Kameraeinstellungen ein Schieberegler namens "Zum Öffnen der Kamera auf Sperrbildschirm streichen". Mit ihm lässt sich die Wischgeste abstellen. 

Mit dem neuen iOS-Update lässt sich die Kamera-Wischgeste auf dem Sperrbildschirm deaktivieren: Ungewolltes Starten der Kamera wird so verhindert.
Mit dem neuen iOS-Update lässt sich die Kamera-Wischgeste auf dem Sperrbildschirm deaktivieren: Ungewolltes Starten der Kamera wird so verhindert. Bild: Till Simon Nagel/dpa-tmn
Mit dem neuen iOS-Update lässt sich die Kamera-Wischgeste auf dem Sperrbildschirm deaktivieren: Ungewolltes Starten der Kamera wird so verhindert.
Mit dem neuen iOS-Update lässt sich die Kamera-Wischgeste auf dem Sperrbildschirm deaktivieren: Ungewolltes Starten der Kamera wird so verhindert. Bild: Till Simon Nagel/dpa-tmn

Die Wischgeste ist nur ein Weg zum schnellen Kamerastart

Apple gibt Nutzerinnen und Nutzern damit mehr Freiheit beim Einrichten des Telefons. Bislang ist die Wischgeste Standard und redundant. Denn in der Standardeinstellung des iPhones befindet sich unten rechts auf dem Startbildschirm auch ein Schalter zum Start der Kamera. Diesen muss man etwas länger drücken - was versehentliches Auslösen der Kamera erschwert.

Grundsätzlich haben iPhone-Inhaber drei Möglichkeiten, die Kamera schnell vom Sperrbildschirm aus zu starten:

  1. Die Wischgeste: Ein Wisch nach links und die Kamera startet. Ab dem nächsten großen iOS-Update wird sich dies nun mit großer Sicherheit auf Wunsch abstellen lassen.
  2. Der Kamera-Button unten rechts: Ein langer Druck auf den runden Schalter startet die Kamera. Über die Sperrbildschirm-Einstellungen lässt sich dieser Schalter auch mit einer anderen Funktion belegen.
  3. Die Aktionstaste: Ab dem iPhone 15 Pro und neueren Modellen gibt es oben an der linken Seite des iPhones die Aktionstaste. Sie lässt sich in den Einstellungen unter "Aktionstaste" mit der Funktion "Kamera" belegen. 

Aktuell ist die Funktion zum Abschalten der Wischgeste nur in der Beta-Version von iOS 26.1 verfügbar. Einen definitiven Veröffentlichungstermin der finalen Version gibt es bisher nicht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20:53 Uhr
4 min.
EU-Gipfel: Europäer streiten um dieHenne mit den goldenen Eiern
Wolodymyr Selenskyj war am Donnerstag Gast beim EU-Gipfel in Brüssel. Schon vor Beginn des Treffens wurde das 19. EU-Sanktionspaket gegen Russland beschlossen.
Bis zuletzt stritten die Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen über den Plan, das eingefrorene russische Staatsvermögen in einen Kredit für die Ukraine umzumünzen.
Katrin Pribyl
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
07.10.2025
2 min.
Probleme mit iMessage? - Apple rät zur SIM-Kontrolle
iMessage-Probleme? Ein doppelter eSIM-Eintrag könnte eine Ursache sein.
iMessage spinnt nach dem Update auf iOS 26? Ein problematischer Eintrag in den Einstellungen könnte schuld sein. Wie Sie das Problem in zwei Schritten selbst lösen können.
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
06.10.2025
2 min.
Fahrfokus am iPhone: Weniger Störungen beim Autofahren
Damit das Smartphone-Ping nicht ablenkt: Der Fahrfokus schaltet Mitteilungen stumm, bis man wieder aussteigt.
Ach, wenn man vor lauter Insta-Posts und SMS doch nur die Augen auf der Straße halten könnte. Wie gut, dass es da für iPhone-Nutzer einen Weg gibt: konsequentes Stummschalten.
20:49 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 23.10.2025
 13 Bilder
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Ehefrau Elke Büdenbender nehmen im strömenden Regen am landesüblichen Empfang durch die Tiroler Schützenkompanie teil.
Mehr Artikel