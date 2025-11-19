Wandelnder Leuchtturm mit Vogel: "Keeper"

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wackelige Gehversuche: Am Anfang stolpert der Leuchtturm mit seinen neuen Beinen noch etwas unbeholfen durch die Landschaft.
Wackelige Gehversuche: Am Anfang stolpert der Leuchtturm mit seinen neuen Beinen noch etwas unbeholfen durch die Landschaft. Bild: Double Fine Productions/Microsoft/dpa-tmn
Flatternder Begleiter: Vogel Twig reist auf dem Leuchtturm mit und interagiert bei Bedarf mit entfernten Objekten.
Flatternder Begleiter: Vogel Twig reist auf dem Leuchtturm mit und interagiert bei Bedarf mit entfernten Objekten. Bild: Double Fine Productions/Microsoft/dpa-tmn
Hinauf in die Berge? - Twig fliegt vor und erkundet die Lage.
Hinauf in die Berge? - Twig fliegt vor und erkundet die Lage. Bild: Double Fine Productions/Microsoft/dpa-tmn
Draußen unterwegs: "Keeper" will ein Naturerlebnis bieten, ohne dass die Spielenden dafür einen Fuß vor die Tür setzen müssen.
Draußen unterwegs: "Keeper" will ein Naturerlebnis bieten, ohne dass die Spielenden dafür einen Fuß vor die Tür setzen müssen. Bild: Double Fine Productions/Microsoft/dpa-tmn
Volle Leuchtkraft voraus: Mit dem Scheinwerfer lassen sich einige Umgebungsobjekte aktivieren, um den Weg freizumachen.
Volle Leuchtkraft voraus: Mit dem Scheinwerfer lassen sich einige Umgebungsobjekte aktivieren, um den Weg freizumachen. Bild: Double Fine Productions/Microsoft/dpa-tmn
Jetzt bloß nicht abstürzen: Der Leuchtturm unterwegs auf einem schmalen Pfad am Abgrund.
Jetzt bloß nicht abstürzen: Der Leuchtturm unterwegs auf einem schmalen Pfad am Abgrund. Bild: Double Fine Productions/Microsoft/dpa-tmn
Wackelige Gehversuche: Am Anfang stolpert der Leuchtturm mit seinen neuen Beinen noch etwas unbeholfen durch die Landschaft.
Wackelige Gehversuche: Am Anfang stolpert der Leuchtturm mit seinen neuen Beinen noch etwas unbeholfen durch die Landschaft. Bild: Double Fine Productions/Microsoft/dpa-tmn
Flatternder Begleiter: Vogel Twig reist auf dem Leuchtturm mit und interagiert bei Bedarf mit entfernten Objekten.
Flatternder Begleiter: Vogel Twig reist auf dem Leuchtturm mit und interagiert bei Bedarf mit entfernten Objekten. Bild: Double Fine Productions/Microsoft/dpa-tmn
Hinauf in die Berge? - Twig fliegt vor und erkundet die Lage.
Hinauf in die Berge? - Twig fliegt vor und erkundet die Lage. Bild: Double Fine Productions/Microsoft/dpa-tmn
Draußen unterwegs: "Keeper" will ein Naturerlebnis bieten, ohne dass die Spielenden dafür einen Fuß vor die Tür setzen müssen.
Draußen unterwegs: "Keeper" will ein Naturerlebnis bieten, ohne dass die Spielenden dafür einen Fuß vor die Tür setzen müssen. Bild: Double Fine Productions/Microsoft/dpa-tmn
Volle Leuchtkraft voraus: Mit dem Scheinwerfer lassen sich einige Umgebungsobjekte aktivieren, um den Weg freizumachen.
Volle Leuchtkraft voraus: Mit dem Scheinwerfer lassen sich einige Umgebungsobjekte aktivieren, um den Weg freizumachen. Bild: Double Fine Productions/Microsoft/dpa-tmn
Jetzt bloß nicht abstürzen: Der Leuchtturm unterwegs auf einem schmalen Pfad am Abgrund.
Jetzt bloß nicht abstürzen: Der Leuchtturm unterwegs auf einem schmalen Pfad am Abgrund. Bild: Double Fine Productions/Microsoft/dpa-tmn
Multimedia
Wandelnder Leuchtturm mit Vogel: "Keeper"
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Leuchtturm, dem dünne Beinchen wachsen, der sich mit einem Vogel anfreundet und die Zeit kontrolliert: Das neueste Spiel von Double Fine ist im besten Sinne merkwürdig. Doch wohin geht die Reise?

Berlin.

Ein Leuchtturm wandert durch eine menschenleere Landschaft. Umgeben von krumm wachsenden Pflanzen, schiefen Gebäuden und leuchtenden Pilzen. Auf dem Leuchtturm: ein grüner Vogel mit hölzernem Schnabel. Gemeinsam stapfen sie über verfallene Häuser, einen unbestimmten Weg entlang. Niemand spricht ein Wort.

Keine Frage: "Keeper" vom Studio Double Fine Productions ist ein kurioses Spiel. Man könnte es etwas abschätzig als "Walking Simulator" bezeichnen. Denn vor allem läuft man durch die bezaubernde, seltsame, merkwürdige Welt, in der es zwar keine Menschen mehr gibt, aber allerhand eigenartige Kreaturen.

Lockdown als Inspiration

Die Inspiration für das Spiel entstamme teilweise der Pandemie-Zeit, erklärt Studiochef Tim Schafer. Während der Corona-Lockdowns habe sich der Hauptverantwortliche des Spiels, Lee Petty, auf lange Spaziergänge begeben.

Volle Leuchtkraft voraus: Mit dem Scheinwerfer lassen sich einige Umgebungsobjekte aktivieren, um den Weg freizumachen.
Volle Leuchtkraft voraus: Mit dem Scheinwerfer lassen sich einige Umgebungsobjekte aktivieren, um den Weg freizumachen. Bild: Double Fine Productions/Microsoft/dpa-tmn
Volle Leuchtkraft voraus: Mit dem Scheinwerfer lassen sich einige Umgebungsobjekte aktivieren, um den Weg freizumachen.
Volle Leuchtkraft voraus: Mit dem Scheinwerfer lassen sich einige Umgebungsobjekte aktivieren, um den Weg freizumachen. Bild: Double Fine Productions/Microsoft/dpa-tmn

"Er ist viel in den Hügeln rund um sein Haus gewandert", erzählt Schafer. "Er war sehr inspiriert von der Natur, der Einsamkeit und wie die Natur und die Lebewesen miteinander verbunden sind und sich verändern." Gleichzeitig habe Petty ein Faible für surreale Kunst. Beide Elemente – die entspannende Einsamkeit der Natur und die Merkwürdigkeit surrealer Strukturen – finden sich deutlich in "Keeper" wieder.

Gehen und rätseln

Allerdings wäre es nicht wirklich ein Game, hätte man nicht auch etwas zu tun - vom Gehen einmal abgesehen. Immer wieder stößt man auf Umgebungsrätsel, die zugegebenermaßen nicht sonderlich anspruchsvoll sind, aber den Spielfluss interessanter machen.

Leuchtturm und Vogel interagieren mit Hebeln und Schaltern, um Türen zu öffnen - oder verändern sogar den Lauf der Zeit. Auch düstere Passagen müssen auf dem Weg zurückgelegt werden. Insgesamt entsteht daraus ein wunderschönes, teilweise atemberaubendes Erlebnis.

Jetzt bloß nicht abstürzen: Der Leuchtturm unterwegs auf einem schmalen Pfad am Abgrund.
Jetzt bloß nicht abstürzen: Der Leuchtturm unterwegs auf einem schmalen Pfad am Abgrund. Bild: Double Fine Productions/Microsoft/dpa-tmn
Jetzt bloß nicht abstürzen: Der Leuchtturm unterwegs auf einem schmalen Pfad am Abgrund.
Jetzt bloß nicht abstürzen: Der Leuchtturm unterwegs auf einem schmalen Pfad am Abgrund. Bild: Double Fine Productions/Microsoft/dpa-tmn

Viereinhalb Stunden

Allerdings ist "Keeper" relativ kurz geraten. In viereinhalb bis fünf Stunden ist man durch. Länger dauert es gegebenenfalls nur, wenn man wirklich alle Geheimnisse entdecken möchte.

Al kompaktes Game eignet sich "Keeper" also wunderbar für ein verregnetes Wochenende, an dem man vielleicht nicht den Fuß vor die Tür setzen mag, aber trotzdem ein Weilchen spazieren gehen möchte.

"Keeper"ist für Windows und Xbox Series X/S erschienen, kostet rund 30 Euro und hat eine Altersfreigabe ab 12 Jahren (USK). (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
4 min.
Insolvenz von Großkunden verhagelt Stadtwerken im Erzgebirge die Bilanz – das hat Folgen
Die Stadtwerke Aue-Bad Schlema haben zuletzt rund eine halbe Million Euro weniger eingenommen, als geplant.
Beliefern die Stadtwerke Aue-Bad Schlema künftig keine Großabnehmer mehr? Das hat der Oberbürgermeister angekündigt. So drastisch kommt es nicht, doch es gibt Änderungen. Hintergrund ist die Curt-Bauer-Insolvenz.
Irmela Hennig
09:00 Uhr
1 min.
Wie es bei den Straßenbau-Vorhaben in Reichenbach vorangeht
Das Bauvorhaben An der Kreuzleite ist fertiggestellt.
An der Kreuzleite ist der Bau abgeschlossen. Der Deckenbau am Rotschauer Weg kommt erst 2026 zum Zuge.
Gerd Betka
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
09:13 Uhr
4 min.
Duell gegen den alten Rivalen von Alba Berlin wird zum nächsten „Vier-Punkte-Spiel“ für die Niners Chemnitz
Im Mai und Juni 2024 lieferten sich Alba Berlin und die Niners Chemnitz packende Duelle in den Playoffs. Hier kämpfen Louis Olinde und Kevin Yebo um den Ball. Olinde ist in diesem Sommer von Berlin nach Manresa gewechselt, Yebo ist seit März 2025 zurück in Chemnitz und hier der Unterschiedsspieler.
Das 105:94 am Dienstag im Eurocup in Trento war Balsam für die Seele der Chemnitzer Basketballer – ein Befreiungsschlag war es aber nicht. Denn es braucht endlich mehr Konstanz. Die hat der nächste Gegner aus Berlin gefunden.
Thomas Reibetanz
13.11.2025
3 min.
Indie-Spiel "Consume me": Teenager unter Dauerdruck
Lecker, aber vielleicht zu viel? - Bei der Ernährung plagen Jenny Zweifel.
Das Leben als Teenagerin kann hart sein: Schule, Hausarbeit, den Nachbarsjungen daten – und dann kommt in diesem Game noch eine gehörige Portion "Body Issues" dazu.
06.11.2025
3 min.
"Pokémon-Legenden: Z-A": Neue Kämpfe für die Taschenmonster
In Illumina City strahlen natürlich auch die Pokémons.
Dieses Spin-off ist in seiner Umsetzung freier als die Hauptserie mit den kampflustigen Taschenmonstern. Doch tut das dem Riesen-Franchise gut?
Mehr Artikel