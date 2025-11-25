Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Profil‑Infos bei WhatsApp lassen sich nun mit Emojis und Text aufpeppen – die Funktion wird schrittweise ausgerollt. Bild: Nico Tapia/dpa-tmn
Profil‑Infos bei WhatsApp lassen sich nun mit Emojis und Text aufpeppen – die Funktion wird schrittweise ausgerollt. Bild: Nico Tapia/dpa-tmn
Multimedia
Whatsapp: Neue Profil-Info mit Emoji und Text
Eine Sprechblase direkt am Profilbild, in der steht, was gerade so geht. Was hinter der neuen Whatsapp-Funktion steckt, wer sie sehen kann - und wer nicht.

Berlin.

Whatsapp hat die Funktion Profil-Info überarbeitet. Das im Profil und in Einzelchats sichtbare Profilbild lässt sich nun mit einem Emoji und einem kurzen Satz versehen - etwa um mitzuteilen, wie man sich fühlt oder worüber man sich gerne unterhalten möchte.

Das Emoji und der Satz erscheinen in einer Sprechblase am Profilbild. Tippt man darauf, ist es möglich, jemandem im Einzelchat direkt auf seine "Info" zu antworten.

Vorschläge annehmen - oder selbst etwas schreiben

Um die eigene "Info" zu erstellen oder zu bearbeiten, wählt man in den Einstellungen entweder etwas Vorgeschlagenes, Vorformuliertes aus, oder tippt auf das Stiftsymbol, um selbst etwas zu schreiben.

Das Emoji lässt sich mit einem Tipp auf das Emoji-Symbol hinzufügen oder ändern. Und unter "Dauer" stellt man ein, wie viele Stunden, Tage oder Wochen die jeweilige "Info" angezeigt wird. Als Voreinstellung nutzt Whatsapp einen Tag.

Anzeigedauer und "Info"-Empfänger selbst bestimmen

Wer die eigene "Info" zu Gesicht bekommt und wer nicht, lässt sich auch festlegen - und zwar in den Datenschutz-Einstellungen: Die Wahlmöglichkeiten sind "Alle", "Meine Kontakte", "Meine Kontakte außer …" oder "Niemand". 

Damit wird die "Info" zu einer Art Status-Alternative, bei der man Ablaufzeitpunkt und Privatsphäre kontrollieren kann. Sollte die neue "Info" auf einem Gerät noch nicht verfügbar sein, sollten iOS- und Android-Nutzer Whatsapp aktualisieren. (dpa)

