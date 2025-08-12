Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vorsicht ist geboten: Auf den Dating-Portalen und -Apps können auch Betrüger unterwegs sein, sogenannte Love- oder Romance-Scammer.
Vorsicht ist geboten: Auf den Dating-Portalen und -Apps können auch Betrüger unterwegs sein, sogenannte Love- oder Romance-Scammer. Bild: Sina Schuldt/dpa/dpa-tmn
Vorsicht ist geboten: Auf den Dating-Portalen und -Apps können auch Betrüger unterwegs sein, sogenannte Love- oder Romance-Scammer.
Vorsicht ist geboten: Auf den Dating-Portalen und -Apps können auch Betrüger unterwegs sein, sogenannte Love- oder Romance-Scammer. Bild: Sina Schuldt/dpa/dpa-tmn
Multimedia
Wie Sie Love-Scammer bei der Partnersuche entlarven
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gefälschte Profile und Geldforderungen: Was hinter Love-Scamming auf Datingplattformen steckt und wie Sie sich schützen können.

Köln.

Auf der Suche nach einer neuen Partnerin oder einem neuen Partner schauen sich viele Singles - natürlich - auf Datingplattformen um. Doch Vorsicht: Auf den Portalen und in den Apps können auch Betrüger unterwegs sein, sogenannte Love- oder Romance-Scammer.

Das sind Betrüger, die über die Plattform mit gefälschten Profilen zunächst einen Kontakt zu ihrem Opfer aufbauen, um dann unter einem Vorwand um Geld zu bitten.

Betrügern mit umgekehrter Bildersuche auf die Spur kommen

Um sich hierfür zu wappnen, hilft vor allem eine gesunde Skepsis gegenüber Internetbekanntschaften, wie der Kölner Rechtsanwalt Prof. Christian Solmecke sagt. "Eine umgekehrte Bildersuche im Internet kann oftmals bereits eine gefälschte Identität entlarven", sagt Solmecke.

Und: Niemals sollte man Geld an einen Menschen überweisen, dem man noch nie persönlich begegnet ist oder den man erst seit Kurzem kennt. Verlangt derjenige oder diejenige Geld, Wertgegenstände, Bezahlinformationen oder andere sensible Daten, sollte man den Kontakt abbrechen und das Ganze beim Plattformanbieter melden.

Haftet jemand bei Liebesbetrug?

Kann man bei Love-Scam gegebenenfalls den Betreiber der Datingplattform haftbar machen? "In Bezug auf die Plattform gilt, dass Betreiber nicht unmittelbar für das Verhalten ihrer Kunden haften", sagt Solmecke.

Nur wenn die Plattform konkretes Wissen über ein rechtswidriges Profil hat und nichts unternimmt, könne sich Solmecke zufolge unter Umständen auch ein Anspruch gegen die Plattform ergeben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
13.08.2025
5 min.
Was Singles über Datingportale wissen sollten
Typisch Single: Früher oder später landen quasi alle Partnersuchenden bei Datingplattformen oder -apps.
Wer die große Liebe will, bekommt mitunter erst einmal die harte Geschäftspraxis von Dating-Plattformen zu spüren. Von versteckten Kosten, falschen Siegeln und Fallstricken bei Testangeboten.
Sabine Meuter, dpa
11.08.2025
2 min.
"Quishing": QR-Codes vor dem Scannen prüfen
Gefahr per QR-Code: "Quishing" kann auch im öffentlichen Raum lauern.
Schnell eingescannt und schon ist man auf der richtigen Website - denkt man vielleicht. Denn ein trügerischer QR-Code kann schnell generiert werden und auf gefälschte Seiten weiterleiten.
17:04 Uhr
3 min.
Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“
Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt.
Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.
Claudia Bodenschatz
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel