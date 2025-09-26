Windows 10 statt Windows 11? Microsoft bietet plötzlich Gratis-Updates an

Mehr als zehn Jahre ist Windows 10 nun auf dem Markt, in wenigen Tagen schickt Microsoft den Betriebssystem-Dino in den Ruhestand. Aber: Sie müssen nicht unbedingt umsteigen, es gibt einen anderen Weg.

Chemnitz. Für Nutzer von Microsoft Windows gilt: Alles neu macht der… Oktober.

Grund: Ab dem 14. Oktober gibt es für das Betriebssystem Windows 10 keine regulären Updates mehr. Wer weiterhin in puncto Sicherheit und Patches auf dem neuesten Stand sein will, muss auf den Nachfolger umsteigen – Windows 11. Alles Wichtige jetzt im Überblick:

Warum endet der Support für Windows 10?

Windows 10 wurde im Sommer 2015 veröffentlicht, löste damals Windows 8.1 ab. Zehn Jahre lang unterstützt Microsoft seine Windows-Versionen mit Sicherheits-Updates. Diese zehn Jahre sind nun um.

Kann ich bei Windows 10 bleiben?

Im Prinzip ja. Eigentlich wäre die weitere Nutzung ohne Sicherheits-Aktualisierungen seitens des Herstellers riskant. Cyberkriminelle könnten beispielsweise Sicherheitslücken des Betriebssystems ausnutzen, auch Viren könnten den Rechner leichter angreifen – und auch manche Apps könnten mit der Zeit aufhören zu laufen, weil sie Windows 10 nicht mehr unterstützen.

Aber: Es gibt sogenannte „Erweiterte Sicherheitsupdates“ (ESU). Diese stellen laut Microsoft sicher, dass der PC weiterhin wichtige Sicherheitsupdates erhält. Geplant war eigentlich, dass der Service Geld kostet - doch am heutigen Freitag die gute Nachricht: Europäische Nutzer erhalten die Updates bis zum 13. Oktober 2026 gratis.

Das meldet etwa Chip.de. Demnach haben hiesige User die kostenlose Verlängerung den Verbraucherschützern von „Euroconsumers“ zu verdanken. In einem Brief zeigte sich die Gruppe zufrieden: „Wir freuen uns zu hören, dass Microsoft eine kostenlose Option für erweiterte Sicherheitsupdates (ESU) für Windows 10-Nutzer im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) anbieten wird. Es freut uns auch, dass diese Option keine Sicherung von Einstellungen, Apps oder Zugangsdaten erfordert oder die Nutzung von Microsoft Rewards voraussetzt.“

Für Privatnutzer ist nach derzeitigem Stand dann im Oktober 2026 Schluss mit Updates. Oder doch nicht? In dem Brief fordern die Verbraucherschützer von Microsoft, auch darüber hinaus Sicherheitsupdates für Windows 10 anzubieten: „Dies stellt eine erhebliche zusätzliche Belastung für die Verbraucher dar, wobei Schätzungen zufolge über 850 Millionen aktive Geräte weiterhin Windows 10 nutzen und aufgrund von Hardwareanforderungen nicht aktualisiert werden können.“

Unternehmen haben es da - zumindest Stand jetzt - leichter: Sie können gegen Bezahlung drei Jahre lang Aktualisierungen für Windows 10 erhalten.

Januar 2015: Microsoft Executive Vice President Terry Myerson präsentiert das damals noch taufrische Windows 10 in Redmond (USA). Bild: Microsoft / Handout/epa/dpa Januar 2015: Microsoft Executive Vice President Terry Myerson präsentiert das damals noch taufrische Windows 10 in Redmond (USA). Bild: Microsoft / Handout/epa/dpa

Wie wechsle ich auf Windows 11?

Wer bereits Windows 10 auf dem Rechner installiert hat, für den ist der Wechsel im Prinzip wie ein großes Update. Allerdings sollten Sie überprüfen, ob Ihr PC oder Laptop auch technisch stark genug ist, um mit dem neuen Betriebssystem zurechtzukommen.

Das können Sie herausfinden, indem Sie entweder im Bereich „Windows Update“ sehen, ob Ihnen das Upgrade angeboten wird – oder Sie laden die App „PC Health Check“ von Microsoft herunter.

Tipp: Bevor Sie upgraden, sollten Sie von wichtigen Dokumenten (bspw. Fotos, Schriftstücke) vorsichtshalber Sicherheitskopien anfertigen. Wenn alles passt, starten Sie den Upgrade-Prozess, indem Sie Windows 11 installieren.

Was kann ich tun, wenn mein PC zu alt ist für Windows 11?

Das kommt auf das Alter des Rechners an beziehungsweise auf die verbaute Hardware. Bei manchen Modellen könnte es reichen, die Hardware zu erneuern, etwa beim Speicher (RAM) aufzurüsten – und so um eine Neuanschaffung herumzukommen.

Bei anderen Rechenmaschinen wird es nicht möglich sein, das neue Betriebssystem zum Laufen zu bringen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Computer-Experten aufsuchen.

Im Netz wird jedoch auch beschrieben, wie man vorgehen kann, um Windows 11 trotz veralteter Hardware ausführen zu können, etwa hier. Dies empfiehlt sich jedoch nur für erfahrene Nutzer.

Doch Obacht: Die Leistung des alten Rechners könnte zu einer trägen Performance führen - auch könnte die Stabilität leiden. (phy)