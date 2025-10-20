Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte

Interessierte finden ein neues Webinar-Angebot auf der Webseite der Verbraucherzentralen. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
So sieht die neue Übersichtsseite aus. Bild: verbraucherzentrale.de/dpa-tmn
Interessierte finden ein neues Webinar-Angebot auf der Webseite der Verbraucherzentralen. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
So sieht die neue Übersichtsseite aus. Bild: verbraucherzentrale.de/dpa-tmn
Zuschauen und lernen: Gratis-Onlinekurse für Verbraucher
Wärmepumpen, Anlagestrategien oder Balkonkraftwerke: Wer kann mir dazu weiterhelfen, ohne mir etwas verkaufen zu wollen? Verbraucherschützer etwa. Und die geben ihr Wissen auch in Webinaren weiter.

Berlin.

Die Verbraucherzentralen haben eine neue Infoseite eingerichtet. Dort gibt es aber ungewöhnlich wenig konkrete Tipps zu lesen. Und das hat einen Grund.

Denn auf der Seite ("Verbraucherzentrale.de/online-veranstaltungen") bündeln die Verbraucherschützer zentral die Termine für ihr unabhängiges Onlinekurs-Angebot aus allen Bundesländern zu allen möglichen verbraucherrelevanten Themen. Die reichen von Finanzwissen über Ernährungsberatung bis hin zu digitaler Kompetenz - für alle, die sich von zu Hause aus informieren oder weiterbilden möchten.

Klick auf Kalenderblatt führt zu Informationen und zur Anmeldung

Ein Klick auf eines der Kalenderblätter führt zu einer Infoseite über das jeweilige Webinar - mit der Möglichkeit, sich dort auch direkt anzumelden. Alle Kurse sind live, kostenlos buchbar und werden von vielen verschiedenen Expertinnen und Experten der Verbraucherzentralen hierzulande angeboten.

Wer genau der Referent oder die Referentin sein wird, steht meist auf der jeweiligen Infoseite - neben weiteren Angaben wie technischen Voraussetzungen zur Teilnahme oder Hinweisen zum Ablauf.

So viele Termine! - Volltextsuche und Filter bringen Übersicht

Praktisch: Da der Termin-Vorlauf derzeit etwa zwei Monate beträgt, wöchentlich mehrere Termine stattfinden und so Dutzende Webinare aufgelistet sind, kann man einfach oben auf der Seite die Volltextsuche nutzen oder gleich daneben das Angebot nach Themenbereichen filtern.

Nach Angaben des Verbraucherzentrale Bundesverbandes gehören die Onlinekurse neben der Verbraucherberatung zu den am stärksten nachgefragten Angeboten der Verbraucherzentralen. (dpa)

