Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Todesfall: Welche Versicherungen enden, welche weiterlaufen

Formlose Mail genügt oft vorerst: Angehörige sollten Versicherungen schnell informieren, um keine Fristen zu verpassen.
Formlose Mail genügt oft vorerst: Angehörige sollten Versicherungen schnell informieren, um keine Fristen zu verpassen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Formlose Mail genügt oft vorerst: Angehörige sollten Versicherungen schnell informieren, um keine Fristen zu verpassen.
Formlose Mail genügt oft vorerst: Angehörige sollten Versicherungen schnell informieren, um keine Fristen zu verpassen. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Finanzen
Todesfall: Welche Versicherungen enden, welche weiterlaufen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Tod eines Angehörigen sind viele Dinge zu regeln - auch dessen Versicherungsverträge sollten geprüft werden. Wer Fristen und Formalitäten kennt, ist im Ernstfall im Vorteil.

Hamburg.

Wenn ein Angehöriger stirbt, kann die Trauer lähmend sein. Dabei sind allerlei organisatorische Dinge zu erledigen. Auch die Versicherungsverträge des Verstorbenen sollten Hinterbliebene dann auf dem Schirm haben. 

Denn bei einigen von ihnen sollte der Todesfall schnellstmöglich gemeldet werden, um Leistungen zu erhalten, andere sollten gekündigt oder umgeschrieben werden, wieder andere enden einfach automatisch. Der Bund der Versicherten (BdV) gibt einen Überblick, der Hinterbliebenen in der oft schwierigen Zeit helfen kann:

  • Lebensversicherung, Sterbegeldversicherung, Unfallversicherung mit Todesfallleistung: Bei sämtlichen Versicherungen, bei denen im Todesfall eine Leistung gezahlt wird, sollten Angehörige umgehend den jeweiligen Versicherer informieren. Grund: Die Fristen für die Meldung sind oft sehr kurz. Ein Blick in die Versicherungsunterlagen hilft dabei, herauszufinden, welche Frist konkret gilt. Eine erste formlose Mitteilung per Mail genügt dafür, sämtliche erforderlichen Nachweise können später nachgereicht werden.
  • Krankenversicherung: Die Krankenversicherung endet automatisch mit dem Tod des Versicherungsnehmers. Mitversicherte Personen können den Vertrag allerdings fortführen, wenn sie sich innerhalb von zwei Monaten nach dem Todesfall darum kümmern, den Vertrag auf sich umzuschreiben.
  • Hausratversicherung: Bei vielen Anbietern bleibt der Schutz noch zwei Monate nach dem Tod bestehen. Das soll den Erben auch während der Zeit der Haushaltsauflösung noch Versicherungsschutz gewährleisten. Übernehmen Erbinnen und Erben die Wohnung, werden sie aber automatisch neue Versicherungsnehmer.
  • Familienhaftpflichtversicherung: Bis zur nächsten Beitragsfälligkeit besteht der Schutz in jedem Fall. Zahlt der hinterbliebene Ehepartner die Prämie weiter, geht der Vertrag auf ihn oder sie über.
  • Wohngebäudeversicherung: Diese Police geht nach dem Tod des Versicherungsnehmers automatisch auf die Erben eines Hauses über. Ein außerordentliches Kündigungsrecht besteht nicht. Gekündigt werden kann in der Regel nur mit Dreimonatsfrist zum Ablauf des Versicherungsjahres.
  • Kfz-Versicherung: Auch die Kfz-Versicherung geht automatisch auf die Erben eines Fahrzeugs über. Auch hier ist lediglich eine reguläre Kündigung möglich. Eine Ausnahme besteht lediglich dann, wenn das Fahrzeug verkauft wird. Der neue Eigentümer kann die bestehende Versicherung dann innerhalb eines Monats nach Kauf kündigen.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
05.11.2025
2 min.
Kinderlose Ehe: Diese Verwandten haben Anspruch auf Erbe
Kinderlose Ehe: Ohne Testament erbt der Partner nicht automatisch alles.
Wer in einer kinderlosen Ehe lebt, ist ohne Testament selten Alleinerbe. Mindestens ein Viertel geht nicht an Witwe oder Witwer. Diese Dinge sollten Sie regeln.
14:00 Uhr
2 min.
„Verborgene Erinnerung“: Neue Ausstellung von André Uhlig in Hohenstein-Ernstthal
André Uhlig zeigt in der „Kleinen Galerie“ auch das Acrylbild „Wanderer in Böhmen“.
Der Landschaftsmaler und Grafiker André Uhlig zeigt ab Donnerstag rund 30 Arbeiten in der „Kleinen Galerie“. Zu sehen sind auch Kohlezeichnungen markanter Hohenstein-Ernstthaler Gebäude.
Cristina Zehrfeld
30.10.2025
2 min.
Tipps und Tricks: So kann die Kfz-Police günstiger werden
Viele, viele bunte Autos: Jedes ist leicht anders - das gilt auch für die persönlichen Lebensumstände der Halter. Die können sich aber ändern und unter Umständen den Versicherungsschutz günstiger machen.
Auf der Suche nach einer günstigeren Kfz-Versicherung? Worauf Wechselwillige achten sollten. Klassiker und Geheimtipps.
Sabine Meuter, dpa
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
14:00 Uhr
3 min.
Historischer Dampfzug kommt ins Vogtland
Lichterfahrten mit der Dampflok werden am Wochenende Hunderte nach Gunzen locken.
Lichterfahrten gegen das November-Nebelgrau: Dieses Konzept beschert den Gunzener Eisenbahnfans Jahr für Jahr viele Besucher. Am Wochenende ist es wieder soweit. Zudem warten zwei Vorträge auf Eisenbahnfans.
Daniela Hommel-Kreißl
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
Mehr Artikel