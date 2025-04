Turbulenzen an den Börsen: Wie Anleger jetzt verfahren sollten

ETF sind trotz Crash ein solides Fundament, sagen Finanzprofis. Trotzdem ist ein Depotcheck sinnvoll. Auch ein Neueinstieg ins Aktiengeschäft kann jetzt rentabel sein.

Hohe Zinsen, eine schwächelnde Weltwirtschaft und neue Handelskonflikte: Schon seit Monaten war die Stimmung an den Märkten angespannt. Nun sind die Kurse eingebrochen. Der Dax sackte am 7. April, dem „Panic Monday“, zwischenzeitlich um rund zehn Prozent ab. Auch in den USA gaben Dow Jones und Nasdaq spürbar nach.