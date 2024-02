Geschenke zum Valentinstag: Sachsens Frauen knausern mehr als die Männer

Am 14. Februar machen viele ihrem Herzensmenschen eine Freude. Besonders kreativ zeigen sich die Menschen im Freistaat laut einer Umfrage nicht. Männer sind jedoch spendabler.

Seinen Namen verdankt der Valentinstag der Legende nach dem heiligen Valentin. Trotz eines Verbots soll der Priester Liebespaare im Römischen Reich christlich getraut haben. Am 14. Februar 269 wurde er deswegen hingerichtet. Am Mittwoch feiern Pärchen weltweit an dem Datum den Tag der Liebenden. Für viele gehört dazu auch ein Geschenk. Doch womit überraschen sich die Verliebten am häufigsten?

Blumen liegen vorn

Mehr als die Hälfte der Befragten schenken ihrem Partner Blumen zum Valentinstag - auch in Sachsen. Männer entscheiden sich doppelt so häufig dafür wie Frauen. Das hat eine Civey-Umfrage im Auftrag des Online-Versandhändlers Zalando ergeben, an der 2000 Personen aus ganz Deutschland teilnahmen.

Auf dem zweiten Platz liegt bei beiden Geschlechtern ein Restaurant- oder Barbesuch. Bundesweit überrascht jeder Vierte seinen Partner damit, in Sachsen sind es sogar 28 Prozent. Jeder Fünfte wählt etwas Süßes als Geschenk - Frauen deutlich häufiger als Männer. Weiterhin als Überraschungen beliebt sind auch Schmuck, Konzerttickets, Kosmetik oder Kleidung.

Insgesamt geben Frauen am Valentinstag etwas weniger Geld aus, um ihrem Schatz eine Freude zu machen. Die meisten der Umfrageteilnehmer lassen sich das Geschenk zwischen 11 und 30 Euro kosten. Vor allem in Sachsen wird es selten teurer. Nur knapp acht Prozent der Verliebten im Freistaat geben mehr als 40 oder 50 Euro aus. Allerdings: Jede fünfte Frau in Sachsen gibt gerade mal zehn Euro für eine Überraschung aus, bei Männern sind es halb so viele.

Zuhause bleiben oder Ausgehen?

Einig sind sich die meisten Paare bei der Frage, wo sie den Valentinstag am liebsten verbringen. Die Zweisamkeit steht im Vordergrund. Knapp 40 Prozent der Befragten bundesweit bleiben gern mit ihrem Partner zu Hause. In Sachsen sind es 35 Prozent. Gutes Essen, rote Rosen und Kerzenschein begeistern 30 Prozent, sie entscheiden sich für einen Restaurant oder Barbesuch. Auf den Plätzen folgen gemeinsame Ausflüge oder ein Konzertbesuch.

In den deutschen Großstädten Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt ist das klassische Dinner-Date ebenfalls der Favorit. Der Umsatz von Bars und Restaurants stieg nach Angaben des britischen Zahlungsdiensleisters SumUp am vergangenen Valentinstag um knapp ein Drittel im Vergleich zur Vorwoche. Die meisten Paare sind bei der Wahl des Restaurants an dem besonderen Abend experimentierfreudig. Eine deutschlandweite Umfrage von Open Table, einem Anbieter für Online-Reservierungen, zeigt: 28 Prozent der Teilnehmer möchten den Valentinstag nutzen, um ein Restaurant zu testen, das sie bisher noch nicht besucht haben.

Im Restaurant darf es auch teurer sein

Im vergangenen Jahr waren Gaststätten im unteren Preissegment bis zu 30 Euro am beliebtesten. Aber auch Lokale der mittleren Preisklasse zwischen 31 Euro bis zu 50 Euro sowie im höheren Preissegment über 51 Euros verzeichneten einen Anstieg der Gästezahlen im Vergleich zum Vorjahr. Am großzügigsten zeigen sich die Münchner beim Dinner-Date und geben im Schnitt 36,4 Prozent mehr aus als sonst. Ihnen folgen die Hamburger und Kölner mit knapp 26 Prozent höheren Ausgaben. Berliner geben am Valentinstag 23 Prozent mehr aus und das Schlusslicht unter den fünf Großstädten bildet Frankfurt mit 22,3 Prozent.