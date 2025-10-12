Undurchsichtige Finanzprodukte: Vorsicht ist angesagt

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Keine Ahnung, was Ihnen konkret für ein Finanzprodukt angeboten wurde? Dann sollten Sie davon besser die Finger lassen.
Keine Ahnung, was Ihnen konkret für ein Finanzprodukt angeboten wurde? Dann sollten Sie davon besser die Finger lassen.
Manche Altersvorsorge-Produkte locken mit hohen Renditen - sind dabei aber nicht selten schwer durchschaubar. Ein Wirtschaftsprofessor gibt Tipps, wie mit solchen Vehikeln umzugehen ist.

Frankfurt.

Auf der Suche nach einem Finanzprodukt für die Altersvorsorge? Immer wieder locken Produkte, die eine satte Rendite versprechen. Doch mitunter sind diese Produkte derart kompliziert, dass sie für Laien kaum verständlich sind. 

"Wer zum Beispiel bei einem Beratungsgespräch ein solches Finanzprodukt angeboten bekommt, sollte sich dessen Funktionsweise genau erklären lassen und gegebenenfalls nachhaken", rät Wirtschaftsprofessor Michael Heuser vom Deutschen Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung.

Erschließen sich auch zu Hause beim Lesen der Produktinformationen die Funktionsweise und die Risiken des jeweiligen Finanzproduktes nicht, dann sollte man sich besser nach etwas anderem umsehen, empfiehlt Heuser. Entscheidet man sich trotzdem für eine Investition in ein komplexes Finanzprodukt, das womöglich mit hohen Risiken verbunden ist, sollte man das höchstens zu einem sehr geringen Teil seinen Finanzanlagen beimischen. (dpa)

Mehr Artikel