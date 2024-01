Unzufrieden im Beruf: Kündigung ist nicht die beste Lösung

Gar nicht verkehrt, aber vom großen Wow weit entfernt: Wer sich nach mehr Erfüllung im Berufsleben sehnt, muss sich nicht gleich auf die Suche nach einem neuen Job machen. Was hilft stattdessen?

Hamburg.

Sie haben das Gefühl, beruflich so dahinzudümpeln? Müsste da nicht mal ein neuer Job her? Einer, der so richtig gut zu Ihnen passt?