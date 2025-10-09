Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Verklausuliert: Welche Note hat mein Arbeitszeugnis?

"Wir wünschen für die Zukunft alles Gute" im Arbeitszeugnis – Was steckt wirklich hinter solchen Formulierungen?
"Wir wünschen für die Zukunft alles Gute" im Arbeitszeugnis – Was steckt wirklich hinter solchen Formulierungen? Bild: Andrea Warnecke/dpa-tmn
"Wir wünschen für die Zukunft alles Gute" im Arbeitszeugnis – Was steckt wirklich hinter solchen Formulierungen?
"Wir wünschen für die Zukunft alles Gute" im Arbeitszeugnis – Was steckt wirklich hinter solchen Formulierungen? Bild: Andrea Warnecke/dpa-tmn
Job & Karriere
Verklausuliert: Welche Note hat mein Arbeitszeugnis?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein gutes Arbeitszeugnis kann die Eintrittskarte für einen neuen Job sein. Auch wenn keine Note darunter steht, verraten die Formulierungen doch einiges. Wie so ein Zeugnis zu lesen ist.

Saarbrücken.

Wer aus dem Job ausscheidet, hat Anspruch auf ein Arbeitszeugnis. Und zwar nicht nur auf ein einfaches Zeugnis mit einer Tätigkeitsbeschreibung. "Man sollte um ein qualifiziertes, wohlwollendes Zeugnis bitten", sagt Beatrice Zeiger. Die Juristin leitet die Abteilung Beratung bei der Arbeitskammer des Saarlandes.

Wohlwollend bedeutet: "Das Zeugnis muss laut Gesetz wahrheitsgemäß sein, darf aber keine negativen Bewertungen beinhalten und dem Arbeitnehmer die Zukunft nicht unnötig erschweren", sagt die Arbeitsrechtlerin.

Verklausulierungen sind immer noch gängig

Entsprechende Verklausulierungen seien jedoch immer noch gängig. "Auch wenn man weiß, dass den Arbeitnehmern inzwischen viele Formulierungen bekannt sind", so die Juristin. Hier einige klassische Beispiele:

  • "Er hat sich bemüht, den Anforderungen gerecht zu werden." - "Ich glaube, da leuchtet jedem ein, dass man kein Leistungsträger war", sagt Beatrice Zeiger.
  • "Durch ihre Geselligkeit trug sie zur Verbesserung des Betriebsklimas bei." - "Das ist ein versteckter Hinweis, dass die Person getrunken hat", erklärt die Juristin.
  • "Er arbeitete mit größter Genauigkeit." - "Das klingt nach Wertschätzung, kann aber heißen, dass jemand ein Pedant und langsam war", sagt die Expertin.
  • "Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute." - "Das hört sich erst mal positiv an, ist aber ironisch gemeint", sagt Zeiger. Das wisse auch jeder Arbeitgeber, dem man so ein Zeugnis vorlege.

Welche Note habe ich?

Auch wenn in einem Arbeitszeugnis nicht explizit eine Zeugnisnote angegeben ist, haben sich bestimmte Formulierungen durchgesetzt. "Sie hat stets zu unserer vollsten Zufriedenheit gearbeitet" - das entspricht laut der Juristin einer Eins. "Stets zu unserer vollen Zufriedenheit" wäre eine Zwei, bei einer Drei hat man zur "vollen Zufriedenheit" gearbeitet.

Übrigens: Einen gesetzlichen Anspruch hat man lediglich auf ein "Dreierzeugnis", das als Durchschnitt gilt. "Wenn ich als Arbeitnehmer etwas Besseres möchte, muss ich beweisen, dass ich mehr geleistet habe", sagt Beatrice Zeiger. Andersherum müsste ein Arbeitgeber ein Zeugnis mit Note vier und schlechter belegen können.

Bei Unsicherheit Experten fragen

Was aber tun, wenn eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer unsicher sind, ob ihr Zeugnis gar nicht so gut ist, wie es auf den ersten Blick aussieht? Fürs Erste kann eine Internetrecherche helfen, wo sich viele dieser Formulierungen finden. Doch die Juristin empfiehlt fachlichen Rat: "Im Einzelfall kann etwas immer noch ein bisschen anders gemeint sein. Wenn ich dann zu forsch oder wenig forsch bin, kann das für mich nachteilig sein."

Im Saarland und in Bremen können die Arbeitskammern ein Zeugnis prüfen, in den anderen Bundesländern etwa die Gewerkschaften. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können sich zudem direkt anwaltlich beraten lassen.

Zuerst direkt ansprechen

Ist an einem Zeugnis etwas zu beanstanden, rät Beatrice Zeiger zuerst zum Gespräch mit dem oder der Vorgesetzten. Lässt sich das Zeugnis auf diesem Weg nicht bereinigen, haben Arbeitnehmende auch vor Gericht gute Karten.

Zeugnisgerichtsverfahren sind laut der Juristin nicht selten. Gerade wenn es darum gehe, dass ein Arbeitszeugnis schlechter als "Drei" sei, hätten Arbeitgeber kaum eine Chance. Und auch versteckte Negativaussagen hätten vor Gericht in der Regel keinen Bestand. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
02.10.2025
4 min.
Jobwechsel als Best Ager – geht da noch was?
Netzwerken und gezielte Bewerbungen erhöhen die Erfolgschancen für ältere Jobsuchende.
Sie sind über 50 und suchen einen neuen Job? Warum Branchenwechsel, Weiterbildung und ein gutes Netzwerk jetzt wichtiger sind denn je.
von Jörg Wiebking, dpa
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
09:09 Uhr
1 min.
Polizeiauto kracht in Plauener Bäckerei: Zwei Schwerverletzte
Zwei Polizisten wurden schwer verletzt, als sie mit ihrem Auto in ein Haus krachten.
Zwei Polizisten wurden im Vogtland schwer verletzt, als sie mit ihrem Funkstreifenwagen in eine Bäckerei krachten. Das Geschäft kann nicht öffnen.
Daniela Hommel-Kreißl
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
Mehr Artikel