Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Verletztengeld bezogen, doch noch nicht geheilt: Und jetzt?

Wer nach einem Unfall im Zusammenhang mit der Arbeit länger oder ganz arbeitsunfähig ist, bekommt von der Unfallversicherung eine Rente.
Wer nach einem Unfall im Zusammenhang mit der Arbeit länger oder ganz arbeitsunfähig ist, bekommt von der Unfallversicherung eine Rente. Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn
Wer nach einem Unfall im Zusammenhang mit der Arbeit länger oder ganz arbeitsunfähig ist, bekommt von der Unfallversicherung eine Rente.
Wer nach einem Unfall im Zusammenhang mit der Arbeit länger oder ganz arbeitsunfähig ist, bekommt von der Unfallversicherung eine Rente. Bild: Franziska Gabbert/dpa-tmn
Job & Karriere
Verletztengeld bezogen, doch noch nicht geheilt: Und jetzt?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was passiert, wenn nach einem Arbeitsunfall die Genesung stockt und an Arbeit nicht zu denken ist? Das erklärt ein Experte.

Berlin.

Am Arbeitsplatz im Betrieb über ein Kabel gestolpert und unglücklich gestürzt: Das kann mit einem komplizierten Bruch etwa der Schulter oder des Arms enden – und der oder die Betroffene ist schlimmstenfalls über Monate hinweg arbeitsunfähig. Doch wie geht es in einem solchen Fall finanziell weiter? 

Zunächst gibt es in der Regel sechs Wochen Lohnfortzahlung seitens des Arbeitgebers. "Ist der oder die Verletzte nach diesen sechs Wochen noch nicht arbeitsfähig, kann er oder sie Anspruch auf Verletztengeld haben", sagt Stefan Boltz von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) in Berlin. Es liegt bei 80 Prozent des Regelentgelts und kann bis zu 78 Wochen gezahlt werden – oder auch länger, wenn die Heilbehandlung noch andauert und mit dem Wiedereintritt in die alte Tätigkeit noch zu rechnen ist. 

Nimmt die verletzte Person an einer Maßnahme zur beruflichen Rehabilitation teil, erhält sie Übergangsgeld. Es beträgt für Versicherte ohne Kind 68 Prozent des letzten Nettoarbeitsentgelts, mit einem Kind mit Kindergeldanspruch 75 Prozent. 

Was, wenn trotz Behandlung Schäden bleiben?

Mitunter kommt es vor, dass weder eine Heilbehandlung noch Reha-Maßnahmen eine versicherte Person in die Lage versetzen, wieder uneingeschränkt am Erwerbsleben teilnehmen zu können. "Sind die Verletzungen so groß, dass sie nicht geheilt werden können oder bleiben Funktionsschäden zurück, zahlt die Unfallversicherung eine Rente", sagt Boltz. 

Bei vollständigem Verlust der Erwerbsfähigkeit (100 Prozent) haben Betroffene Anspruch auf eine Vollrente. "Sie beträgt zwei Drittel des vor dem Arbeitsunfall erzielten Jahresarbeitsverdienstes", so Boltz. Einen Anspruch auf Teilrente können Betroffene ab einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 20 Prozent geltend machen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
2 min.
3. Handball-Liga: Klappt es für den SV 04 Oberlosa mit dem zweiten Auswärtssieg?
Symbolbild.
Nach dem Heimsieg gegen die Sportfreunde Söhre fahren die Schwarz-Gelben mit viel Selbstvertrauen zur HG Hamburg-Barmbek. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Vogtländer ihr Punktekonto ausgleichen.
Rico Michel
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
24.10.2025
4 min.
Rente und Nebenjob: Was alles möglich ist
Wer neben der Rente arbeitet, kann sein Einkommen deutlich erhöhen.
Mit Mini-, Midi- oder Vollzeitjob die Rente aufbessern? Welche Regeln, Zuschläge und Stolperfallen Sie dabei kennen sollten.
Sabine Meuter, dpa
13.11.2025
4 min.
Arbeits- und Wegeunfall: Welches Geld bekommt man wann?
Lohnfortzahlung, Krankengeld oder Verletztengeld: Wie sind Betroffene nach einem Arbeits- oder Wegeunfall finanziell abgesichert?
Ein Sturz auf dem Weg zur Arbeit, ein Unfall im Betrieb: Viele wissen nicht, welche Ansprüche sie in einem solchen Fall haben. Wissenswertes für Beschäftigte.
Sabine Meuter, dpa
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
Mehr Artikel