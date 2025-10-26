Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Verschwindet eine Abmahnung wieder aus der Personalakte?

In der Praxis wird eine Abmahnung meist nach zwei bis drei Jahren entfernt, wenn sich der Mitarbeiter korrekt verhalten hat und kein berechtigtes Interesse an der Aufbewahrung besteht: Das gilt vor allem bei leichten Verstößen.
In der Praxis wird eine Abmahnung meist nach zwei bis drei Jahren entfernt, wenn sich der Mitarbeiter korrekt verhalten hat und kein berechtigtes Interesse an der Aufbewahrung besteht: Das gilt vor allem bei leichten Verstößen. Bild: Annette Riedl/dpa/dpa-tmn
Anneka Ruwolt ist Fachanwältin für Arbeitsrecht.
Anneka Ruwolt ist Fachanwältin für Arbeitsrecht. Bild: Kanzlei Weimann & Meyer/dpa-tmn
In der Praxis wird eine Abmahnung meist nach zwei bis drei Jahren entfernt, wenn sich der Mitarbeiter korrekt verhalten hat und kein berechtigtes Interesse an der Aufbewahrung besteht: Das gilt vor allem bei leichten Verstößen.
In der Praxis wird eine Abmahnung meist nach zwei bis drei Jahren entfernt, wenn sich der Mitarbeiter korrekt verhalten hat und kein berechtigtes Interesse an der Aufbewahrung besteht: Das gilt vor allem bei leichten Verstößen. Bild: Annette Riedl/dpa/dpa-tmn
Anneka Ruwolt ist Fachanwältin für Arbeitsrecht.
Anneka Ruwolt ist Fachanwältin für Arbeitsrecht. Bild: Kanzlei Weimann & Meyer/dpa-tmn
Job & Karriere
Verschwindet eine Abmahnung wieder aus der Personalakte?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ob für das Zuspätkommen oder gleich für einen gröberen Verstoß - wer einen negativen Eintrag in der Personalakte bekommt, möchte ihn lieber zeitnah wieder loswerden. Doch wann passiert das eigentlich?

Berlin.

Wer eine Abmahnung bekommt, fragt sich eventuell, wann diese wieder aus der Personalakte verschwindet - doch gesetzlich ist das gar nicht klar geregelt. 

"Wenn der Mitarbeiter sich nach der Abmahnung korrekt verhalten hat, wird die Abmahnung in der Regel nach zwei bis drei Jahren aus der Personalakte entfernt", erklärt Anneka Ruwolt, Fachanwältin für Arbeitsrecht. Doch das gilt nur, wenn es keinerlei berechtigtes Interesse für die Aufbewahrung gibt.

Das heißt, dass leichte Verstöße - wie etwa ein einmaliges Zuspätkommen - dann entfernt werden sollten. Automatisch geschieht das jedoch nicht. Vielmehr muss man meist zum Arbeitgeber gehen und die Löschung des Eintrags verlangen. War der Verstoß allerdings schwerwiegender, muss der negative Eintrag nicht entfernt werden.

Negativer Eintrag mit positiven Auswirkungen?

Ein negativer Eintrag in der Personalakte kann jedoch nicht nur Nachteile, sondern auch Vorteile haben - zumindest, wenn er unberechtigt ist. Denn in der Regel bedarf es vor einer Kündigung seitens des Arbeitgebers zunächst Abmahnungen, um diese zu rechtfertigen. Wird eine Kündigung ausgesprochen und die Abmahnung, auf der sie basiert, wird später als unberechtigt eingestuft, kann auch die Kündigung unwirksam werden.

Was nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses mit den Einträgen passiert, ist bisher nicht geklärt. Denn die Löschung kann zwar aus datenschutzrechtlichen Gründen beantragt werden, doch der Arbeitgeber muss dieser Bitte nicht unbedingt folgen.

Zur Person: Anneka Ruwolt ist Fachanwältin für Arbeitsrecht in Berlin und Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im Deutschen Anwaltverein. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:14 Uhr
2 min.
Bundeswehr stoppt zivile Umnutzung von Militärarealen
Das Verteidigungsministerium stoppt die Umwandlung ehemaliger Standorte auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt. (Symbolbild)
Die Bundeswehr soll wegen der veränderten Sicherheitslage deutlich größer werden. Dazu werden Pläne zur Aufgabe von Militärgeländen aufgehoben - auch in Sachsen und Sachsen-Anhalt.
18:13 Uhr
1 min.
Fünf Helfer des Roten Halbmonds im Sudan getötet
Fünf Freiwillige des Roten Halbmonds sind im Sudan getötet worden. (Symbolbild)
Sie waren mit Westen als humanitäre Helfer gekennzeichnet. Trotzdem wurden sie getötet. Das Leben der Freiwilligen ist gefährlich.
13.10.2025
2 min.
Trauerfall in der Familie: Muss ich zur Arbeit?
Trauer um einen Angehörigen? Dann kann man sich in der Regel ein paar freie Tage bei der Arbeit nehmen.
Wer einen Verlust in der Familie erlitten hat, ist vielleicht nicht ganz bei allen Sinnen. Doch eine kurze Auszeit von der Arbeit, kann man sich in der Regel erlauben.
13.10.2025
3 min.
Kind krank: Wie lange darf man im Job fehlen?
Ein Limit an Fehltagen wegen eines kranken Kindes gibt es nicht - doch der Arbeitgeber kann irgendwann nachhaken.
Ein krankes Kind braucht Betreuung. Für berufstätige Eltern heißt das: Sie können nicht arbeiten. Doch wie lange dürfen sie fehlen? Und wer zahlt dann den Lohn? Was man dazu wissen muss.
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel