Wärmepumpe, Solar, Dämmung: Wie viele Fördermittel bekomme ich wofür?

Dresden/Chemnitz. Heizung modernisieren, PV-Module aufs Dach – oder gleich das ganze Haus sanieren? „Freie Presse“-Leser haben Beratern der Sächsischen Aufbaubank und der Energieagentur Saena ihre Fragen gestellt – hier sind die Antworten.

Ich wohne in einem Haus, das mir gehört und habe mir eine Balkonsolaranlage zugelegt. Dafür hätte ich gern Fördermittel in Anspruch genommen. Doch bisher hieß es, der Topf sei leer. Ist Aussicht, dass hier noch mal nachgelegt wird? Ich wohne in einem Haus, das mir gehört und habe mir eine Balkonsolaranlage zugelegt. Dafür hätte ich gern Fördermittel in Anspruch genommen. Doch bisher hieß es, der Topf sei leer. Ist Aussicht, dass hier noch mal nachgelegt wird?