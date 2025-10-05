Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Wärmepumpe, Solar, Dämmung: Wie viele Fördermittel bekomme ich wofür?

Lotsentätigkeit im Förderdschungel: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der SAB und der Saena beim „Freie Presse“-Telefonforum.
Lotsentätigkeit im Förderdschungel: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der SAB und der Saena beim „Freie Presse“-Telefonforum. Bild: Andreas Rentsch
Lotsentätigkeit im Förderdschungel: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der SAB und der Saena beim „Freie Presse“-Telefonforum.
Lotsentätigkeit im Förderdschungel: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der SAB und der Saena beim „Freie Presse“-Telefonforum. Bild: Andreas Rentsch
Finanzen
Wärmepumpe, Solar, Dämmung: Wie viele Fördermittel bekomme ich wofür?
Redakteur
Von Andreas Rentsch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Dresden/Chemnitz. Heizung modernisieren, PV-Module aufs Dach – oder gleich das ganze Haus sanieren? „Freie Presse“-Leser haben Beratern der Sächsischen Aufbaubank und der Energieagentur Saena ihre Fragen gestellt – hier sind die Antworten.

Ich wohne in einem Haus, das mir gehört und habe mir eine Balkonsolaranlage zugelegt. Dafür hätte ich gern Fördermittel in Anspruch genommen. Doch bisher hieß es, der Topf sei leer. Ist Aussicht, dass hier noch mal nachgelegt wird?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19:45 Uhr
1 min.
Warnung: Gaswolke über Aschaffenburg
In Aschaffenburg läuft ein größerer Feuerwehreinsatz.
Durch einen Störfall in einem Betrieb in der unterfränkischen Gemeinde Mainaschaff ist eine Gaswolke freigesetzt worden. Diese zieht auch über das Stadtgebiet von Aschaffenburg. Die...
06.10.2025
2 min.
In Chemnitzer Innenstadt schließt weiteres Geschäft
Das Geschäft, in dem Schuhe und Mode verkauft wurden, hat geschlossen.
Seit 2019 wurden in bester Lage Schuhe und Mode verkauft. Jetzt hat der Laden geschlossen.
Jana Peters
25.08.2025
2 min.
Sachsenkredit für klimafreundliches Wohnen: Förderbank SAB berät „Freie Presse“-Leser
Neue Dämmung kann in älteren Immobilien den Wärmeverlust verringern und langfristig Energiekosten senken.
Seit Juli bietet die Sächsische Aufbaubank ein neues Darlehen für die Wohnraumsanierung an. Von zwei Vorläuferprogrammen profitierten rund 1100 Antragsteller, es wurden 125 Millionen Euro verteilt.
Andreas Rentsch
06.10.2025
4 min.
Panorama-Hotel am Fichtelberg: Handwerker beklagen schlechte Zahlungsmoral nach der Übernahme
Das Panorama-Hotel in Oberwiesenthal gehört zu den größten Beherbergungsbetrieben im Erzgebirge.
„Freie Presse“ hat über Probleme nach der Übernahme des 125-Zimmer-Hauses durch die Inter-Spa-Gruppe aus Stuttgart berichtet. Nun fanden sich weitere Betroffene. Was der Hoteldirektor dazu sagt.
Kjell Riedel
19:38 Uhr
3 min.
Plauener erinnern an den 7. Oktober 1989 – Ex-Minister Hubertus Heil mahnt: „Demokratie ist nichts, was sich automatisch vererbt“
Plauener entzünden Kerzen an der Lutherkirche.
Der 7. Oktober 1989 zählt zu einem der bedeutendsten Tage der Stadtgeschichte. 36 Jahre nach der entscheidenden Großdemonstration hat Bürgermeister Tobias Kämpf nun ein besonderes Erinnerungsstück präsentiert.
Claudia Bodenschatz
30.08.2025
4 min.
Das kostet eine energetische Sanierung
Anja Wohlgethan ist Leiterin eines Beraterteams bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB). Ihre Kollegen beantworten am 28. August telefonisch Fragen von „Freie Presse“-Lesern, die energetisch sanieren wollen.
Anja Wohlgethan von der Sächsischen Aufbaubank über Heizungstausch, bessere Dämmung und die Fördermöglichkeiten.
Andreas Rentsch
Mehr Artikel