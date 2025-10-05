Wärmepumpe, Solar, Dämmung: Wie viele Fördermittel bekomme ich wofür?

Finanzen
Dresden/Chemnitz. Heizung modernisieren, PV-Module aufs Dach – oder gleich das ganze Haus sanieren? „Freie Presse“-Leser haben Beratern der Sächsischen Aufbaubank und der Energieagentur Saena ihre Fragen gestellt – hier sind die Antworten.
Ich wohne in einem Haus, das mir gehört und habe mir eine Balkonsolaranlage zugelegt. Dafür hätte ich gern Fördermittel in Anspruch genommen. Doch bisher hieß es, der Topf sei leer. Ist Aussicht, dass hier noch mal nachgelegt wird?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.