Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Wann Resturlaub verfällt und wann nicht

Den Resturlaub einfach ins nächste Jahr mitnehmen ist bei Arbeitgebern nicht gerne gesehen. Doch wann verfällt der Urlaubsanspruch eigentlich?
Den Resturlaub einfach ins nächste Jahr mitnehmen ist bei Arbeitgebern nicht gerne gesehen. Doch wann verfällt der Urlaubsanspruch eigentlich? Bild: Sebastian Kahnert/dpa/dpa-tmn
Den Resturlaub einfach ins nächste Jahr mitnehmen ist bei Arbeitgebern nicht gerne gesehen. Doch wann verfällt der Urlaubsanspruch eigentlich?
Den Resturlaub einfach ins nächste Jahr mitnehmen ist bei Arbeitgebern nicht gerne gesehen. Doch wann verfällt der Urlaubsanspruch eigentlich? Bild: Sebastian Kahnert/dpa/dpa-tmn
Job & Karriere
Wann Resturlaub verfällt und wann nicht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch Urlaubstage für 2025 übrig? Urlaubsanspruch erlischt nicht automatisch: Wann Arbeitgeber Beschäftigte warnen müssen – und welche Ausnahmen bei Krankheit oder Elternzeit gelten.

Freiburg.

Wer bis zum Jahresende nicht alle Urlaubstage genommen hat, riskiert grundsätzlich den Verfall der freien Tage? So einfach ist es nicht. Nach aktueller Rechtsprechung sind Arbeitgeber verpflichtet, Beschäftigte rechtzeitig und eindeutig auf den drohenden Urlaubsverfall hinzuweisen – sonst bleibt der Anspruch bestehen. Darauf weist das Fachportal Haufe hin.

Kein Hinweis? Kein Verfall!

Laut Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) muss der Jahresurlaub grundsätzlich im laufenden Kalenderjahr genommen werden. Nur wenn dringende betriebliche oder persönliche Gründe dagegensprechen, darf der Urlaub bis zum 31. März des Folgejahres übertragen werden. Dazu zählen etwa Krankheit, Pflege von Angehörigen oder saisonbedingte Arbeitsengpässe.

Entscheidend ist aber die sogenannte Mitwirkungsobliegenheit des Arbeitgebers: Er muss Beschäftigte rechtzeitig – am besten zu Jahresbeginn – darauf aufmerksam machen, dass Urlaubstage verfallen können. Unterlässt er dies, bleibt der Anspruch bestehen. Auch alte Urlaubsansprüche können nicht einfach verjähren, solange kein Hinweis erfolgt ist.

Sonderregelung bei Langzeiterkrankten

Besonderheiten gelten bei Krankheit: Wenn jemand lange krank ist, sammelt sich theoretisch jedes Jahr neuer Urlaubsanspruch an – auch wenn die Person gar nicht arbeiten kann. Damit sich dieser Urlaub nicht endlos anhäuft, haben der Europäische Gerichtshof (EuGH) und das Bundesarbeitsgericht (BAG) eine Grenze festgelegt: Der Urlaub verfällt spätestens 15 Monate nach Ende des Urlaubsjahres.

Es gibt aber eine wichtige Ausnahme: Wenn der Arbeitgeber seine Pflicht verletzt hat, die Beschäftigten über ihren Urlaubsanspruch und den drohenden Verfall zu informieren, darf der Urlaub nicht einfach nach 15 Monaten verfallen – jedenfalls dann nicht, wenn die Beschäftigten im betreffenden Jahr noch gearbeitet haben, bevor sie krank wurden. 

War jemand aber schon zu Jahresbeginn krank und blieb es das gesamte Jahr über, verfällt der Urlaub trotzdem nach 15 Monaten. In diesem Fall konnte der Arbeitgeber seine Hinweispflicht gar nicht mehr erfüllen – und der Anspruch endet automatisch.

Achtung bei Tarifverträgen

Für Zeiten des Mutterschutzes und der Elternzeit bleibt der Resturlaub aus der Zeit vorher ohnehin erhalten und kann nach der Rückkehr genommen werden. Während Elternzeit darf der Arbeitgeber den Jahresurlaub allerdings für jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit um 1/12 kürzen.

Tarifverträge können abweichende Regeln enthalten – etwa zum Verfall oder zur Übertragung von Zusatzurlaub. Beschäftigte sollten daher immer auch ihre individuellen Vereinbarungen prüfen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:19 Uhr
1 min.
Deutschlandticket: Bundestag sichert Finanzierung bis 2030
Der Bundestag hat weitere Zuschüsse zum Deutschlandticket bis 2030 beschlossen. (Archivbild)
Das beliebte Monats-Abo für den Nah- und Regionalverkehr in ganz Deutschland soll erhalten bleiben. Eine dafür geplante Absicherung mit öffentlichen Zuschüssen nimmt die vorletzte Hürde.
12:19 Uhr
1 min.
Bernd Neuendorf als DFB-Präsident wiedergewählt
Bernd Neuendorf, hier mit der bisherigen Generalsekretärin Heike Ullrich, bleibt DFB-Präsident.
Bernd Neuendorf führt den Deutschen Fußball-Bund für weitere vier Jahre als Präsident an. Der 64-Jährige wurde auf dem Bundestag des Verbandes in Frankfurt am Main ohne Gegenkandidaten...
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
06:00 Uhr
2 min.
Tarifvertrag: Mutterschutz stoppt Verfall von Urlaubstagen
Entspannt zurück in den Job: Der Resturlaub aus Mutterschutz oder Elternzeit bleibt erhalten.
Resturlaub verfällt nach dem Mutterschutz oder der Elternzeit nicht automatisch. Was ein aktuelles Urteil für Beschäftigte und ihre Urlaubsansprüche bedeutet.
04.11.2025
2 min.
Kinder bei der Bewerbung angeben oder nicht?
Im Bewerbungsverfahren muss man den potenziellen Arbeitgeber nicht über seinen Familienstand informieren.
Trotz Elternstolz: Gehören Kinder in den Lebenslauf? Manche Mütter und Väter befürchten Nachteile im Bewerbungsprozess. Wann sollte man rechtlich gesehen beim Arbeitgeber Kinder erwähnen?
Mehr Artikel