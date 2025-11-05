Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf der Webseite der Bundesagentur für Arbeit gibt es eine praktische Übersicht, wann das Kindergeld ausgezahlt wird.
Auf der Webseite der Bundesagentur für Arbeit gibt es eine praktische Übersicht, wann das Kindergeld ausgezahlt wird. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Auf der Webseite der Bundesagentur für Arbeit gibt es eine praktische Übersicht, wann das Kindergeld ausgezahlt wird.
Auf der Webseite der Bundesagentur für Arbeit gibt es eine praktische Übersicht, wann das Kindergeld ausgezahlt wird. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Job & Karriere
Wann wird das Kindergeld überwiesen?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kindergeld kommt nicht für alle am selben Tag: Welche Rolle die letzte Ziffer Ihrer Kindergeldnummer spielt und wo Sie die Auszahlungstermine für 2025 und 2026 finden.

Nürnberg.

Wissen Sie, wann das Kindergeld monatlich auf Ihrem Konto landet? Für Eltern kann das mitunter entscheidend sein. Etwa, wenn es darum geht, bestimmte Ausgaben für den Nachwuchs zu decken. Wichtig zu wissen: Nicht alle Eltern erhalten Kindergeld am selben Tag.

Wann das Kindergeld an Sie ausgezahlt wird, ist abhängig von der Endziffer Ihrer Kindergeldnummer (0 bis 9), wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) online erklärt. Die letzte Ziffer bestimmt demnach, an welchen Tagen die Leistungen der Familienkasse überwiesen werden.

Die Auszahlungstermine sind für 2025 und 2026 bereits festgelegt. Interessierte finden sie online in einer Übersicht der Bundesagentur für Arbeit. 

Ein Beispiel: Die Kindergeldnummer endet mit der Endziffer "1". Die Auszahlung erfolgt dann bis Ende 2025 zu diesen Terminen: 

  • 6. November
  • 4. Dezember

Die gestaffelte Auszahlung erfolgt nach einem bestimmten Schema: Wer eine Kindergeldnummer mit Endziffer 0 hat, erhält die Zahlung zu Monatsbeginn. Es folgen die Auszahlungen für Kundinnen und Kunden mit Endziffer 1, 2, 3 usw. Wessen Kindergeldnummer mit einer 7, 8 oder 9 endet, erhält das Kindergeld immer gegen Monatsende.

Wichtig: Die BA gibt online die Auszahlungstermine an. Das muss also nicht zwingend der Tag sein, an dem das Geld auf Ihrem Konto landet. Auch an Wochenenden und Feiertagen kann sich der Geldeingang verschieben.

Wo finde ich meine Kindergeldnummer?

Die Kindergeldnummer wird nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit automatisch vergeben, sobald Sie zum ersten Mal Kindergeld für ein Kind bei der Familienkasse beantragen. 

Die Kindergeldnummer finden Sie dann auf jedem Schreiben der Familienkasse, aber zum Beispiel auch im Verwendungszweck von Kindergeld-Überweisungen.

Die Kindergeldnummer wird der kindergeldberechtigten Person zugeordnet – nicht jedem einzelnen Kind. Alle Kinder, für die eine Antragstellerin oder ein Antragsteller Kindergeld bezieht, laufen somit unter derselben Nummer.

Wer bekommt Kindergeld?

Kindergeld ist eine monatliche Zahlung vom Staat für Eltern oder andere Berechtigte, um die Grundkosten für Kinder mitzufinanzieren. Eltern oder Erziehungsberechtigte minderjähriger Kinder haben Anspruch auf Kindergeld, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Über Details zum Anspruch - etwa auch über das 18. Lebensjahr hinaus - informiert die BA oder die Familienkasse.

Um das Geld zu erhalten, müssen Eltern nach der Geburt ihres Kindes einen Antrag bei der Familienkasse stellen. Kindergeld wird sechs Monate rückwirkend gezahlt.

Im Jahr 2025 erhalten Eltern pro Kind 255 Euro Kindergeld im Monat. Kindergeld erhält dabei immer nur eine Person, also zum Beispiel Mutter oder Vater. Bei mehreren Kindern werden die einzelnen Beträge als eine Summe ausgezahlt, so die BA. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
24.10.2025
2 min.
Als Rentner arbeiten: Welche Branche ist die richtige?
In Land-, Forst- oder Gartenbauberufen können Rentnerinnen und Rentner häufig noch etwas dazuverdienen.
Ob Freude am Job oder finanzielle Gründe: Viele Rentnerinnen und Rentner bleiben beruflich aktiv. Welche Branchen für sie offen sind und worauf Arbeitgeber besonders achten.
09:15 Uhr
1 min.
Zwickau: Scharfe Granate in Wohnung entdeckt
Experten des Landeskriminalamtes rückten an.
Die Familie eines Rentners machte den Fund beim Aufräumen.
Bernd Appel
09:42 Uhr
1 min.
Detonation in Reihenhaus: 83-Jähriger wird weiter gesucht
Auch das Technische Hilfswerk ist im Einsatz, um die Person zu finden.
Nach der Detonation am Freitagabend konnten die Einsatzkräfte den Mann noch immer nicht finden.
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
15.08.2025
6 min.
Auszeit nach der Schule: Ist das Kindergeld dann weg?
Endlich den Schulabschluss in der Tasche - und erst einmal raus in die Welt! Viele Jugendliche nehmen sich jetzt ein Jahr Zeit, bevor es weiter geht.
Sachsen zahlt im Jahr 2,65 Milliarden Euro Kindergeld - auch für Jugendliche ab 18. Doch dann sind Bedingungen daran geknüpft, wie der Fall von Marta zeigt.
Susanne Plecher
Mehr Artikel