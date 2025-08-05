Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Was bei einer verschollenen Steuererklärung zu tun ist

Digitale Steuererklärung abgeschickt, aber nie angekommen? Genau das kann in Einzelfällen passieren.
Digitale Steuererklärung abgeschickt, aber nie angekommen? Genau das kann in Einzelfällen passieren. Bild: Robert Günther/dpa-tmn
Digitale Steuererklärung abgeschickt, aber nie angekommen? Genau das kann in Einzelfällen passieren.
Digitale Steuererklärung abgeschickt, aber nie angekommen? Genau das kann in Einzelfällen passieren. Bild: Robert Günther/dpa-tmn
Finanzen
Was bei einer verschollenen Steuererklärung zu tun ist
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch wenn nach dem digitalen Versand einer Steuererklärung eine Bestätigungsmeldung kommt, heißt das nicht, dass das Dokument auch wirklich angekommen ist. Wie Betroffene bei Systemfehlern vorgehen.

Berlin.

Immer mehr Steuerzahlerinnen und Steuerzahler setzen auf die elektronische Abgabe ihrer Steuererklärung - sei es via Elster oder kommerzieller Software. Am Ende des Eingabeprozesses reicht dort ein kurzer Klick, um die Steuererklärung zu senden. Bei manchen Programmen erscheint dann ein grüner Haken und der Hinweis "erfolgreich übermittelt". Damit scheint die Sache erledigt. Aber was, wenn sich das Finanzamt wochenlang nicht meldet?

Genau das kommt in Einzelfällen immer wieder vor. Und zwar dann, wenn die Steuererklärung zwar übermittelt wurde, aber nie beim zuständigen Finanzamt angekommen ist. Zur eigenen Absicherung empfiehlt es sich daher schon beim Versand der Steuererklärung, das sogenannte Transferticket, eine Art technische Quittung, die Elster nach der Übertragung bereitstellt, auszudrucken.

Spätestens nach sechs Wochen ohne Rückmeldung nachhaken

"Was viele nicht wissen: Die Erfolgsmeldung in Elster bedeutet nur, dass die Daten technisch an die zentrale Elster-Infrastruktur übertragen wurden", sagt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler. "Ob die Erklärung anschließend tatsächlich im Veranlagungssystem des Finanzamts eingegangen und verarbeitet wurde, lässt sich daraus nicht ableiten." In seltenen Fällen kommt es nämlich zu Übertragungsfehlern, Systemausfällen oder Problemen bei der Zuordnung zum richtigen Bearbeiter.

Darum sollten Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, die vier bis sechs Wochen nach der elektronischen Abgabe weder einen Steuerbescheid noch eine Rückfrage vom Finanzamt erhalten haben, aktiv werden. "Am einfachsten ist ein Anruf beim zuständigen Finanzamt oder eine formlose schriftliche Nachfrage, ob die Erklärung vorliegt", sagt Karbe-Geßler. 

Wer zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet ist, hat seine Pflicht nämlich erst dann erfüllt, wenn das Dokument wirksam beim zuständigen Finanzamt eingegangen ist. Die bloße technische Übermittlung reicht nicht aus, wenn sie nicht zur Bearbeitung im Amt führt. 

Belege können Sanktionen vorbeugen

Stellt sich dabei heraus, dass die Erklärung nicht angekommen ist, sollte diese zeitnah erneut übermittelt werden, idealerweise mit einem kurzen Hinweis auf die ursprüngliche Einreichung sowie das zugehörige Transferticket. Das kann im Streitfall belegen, dass zumindest der Versuch der fristgerechten Abgabe unternommen wurde - was Verspätungszuschläge oder Säumnisfolgen abwenden kann. Denn genau die drohen, wenn Betroffene nicht nachhaken und ihre Erklärung erneut einreichen - nur weil sie sich darauf verlassen, alles rechtzeitig abgeschickt zu haben.

Es gilt also auch im digitalen Zeitalter, dass die Verantwortung für die fristgerechte Abgabe der Steuererklärung bei Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern liegt. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich nicht allein auf die Erfolgsmeldung der Software verlassen. Regelmäßige Kontrolle des Postfachs, das Speichern von Protokollen und im Zweifel der persönliche Kontakt zum Finanzamt können helfen, unangenehme Überraschungen zu vermeiden. Denn "erfolgreich übermittelt" bedeutet eben noch lange nicht "rechtlich angekommen". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.07.2025
2 min.
Wann Auszubildende eine Steuererklärung einreichen sollten
Haben Sie als Auszubildender nur geringe Einkünfte? Dann kann sich die Abgabe einer Steuererklärung trotzdem lohnen.
Sich zu viel gezahlte Steuern zurückholen? Das können auch Auszubildende. Für einige von ihnen ist die Steuererklärung freiwillig, für andere verpflichtend. Was Berufseinsteiger wissen sollten.
16.07.2025
2 min.
Steuer versäumt? - Verspätungszuschlag nicht immer rechtens
Zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet? Dann kann das Finanzamt bei Fristversäumnis einen Verspätungszuschlag erheben.
Frist verschlafen? Steuererklärung nicht abgegeben? Verspätungszuschlag droht? Gut zu wissen: Den kann das Finanzamt nicht immer einfach so festsetzen.
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
Mehr Artikel