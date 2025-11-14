Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Was geschieht eigentlich bei der Schuldnerberatung?

Überblick über die eigenen Finanzen verloren? Eine professionelle Schuldnerberatung kann dabei helfen, wieder auf die Füße zu kommen.
Überblick über die eigenen Finanzen verloren? Eine professionelle Schuldnerberatung kann dabei helfen, wieder auf die Füße zu kommen. Bild: Nico Tapia/dpa-tmn
Überblick über die eigenen Finanzen verloren? Eine professionelle Schuldnerberatung kann dabei helfen, wieder auf die Füße zu kommen.
Überblick über die eigenen Finanzen verloren? Eine professionelle Schuldnerberatung kann dabei helfen, wieder auf die Füße zu kommen. Bild: Nico Tapia/dpa-tmn
Finanzen
Was geschieht eigentlich bei der Schuldnerberatung?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn der Schuldenberg wächst, hilft professionelle Beratung beim Neustart. Je früher die in Anspruch genommen wird, desto besser kann das gelingen. Aber was genau passiert dabei?

Düsseldorf/Münster.

Wer Schulden hat, fühlt sich oft überfordert: Nicht selten bleiben Briefe ungeöffnet, Mahnungen stapeln sich, ein Ausweg scheint nicht mehr in Sicht. Genau hier setzen Schuldnerberatungen an. Expertinnen und Experten helfen dabei, den Überblick zurückzugewinnen, die Probleme anzugehen und langfristig wieder selbstbestimmt mit Geld umzugehen.

"Man lernt, Herr oder Frau über seine Finanzen und über seinen Papierkrieg zu werden", sagt Christoph Zerhusen, Jurist bei der Verbraucherzentrale NRW. Außerdem helfen die Beratungsstellen dabei, die existenziellen Grundlagen wie Miete, Strom und Lebensmittel zu sichern, Schuldenbereinungs- und Haushaltspläne aufzustellen und mögliche Unterstützungsleistungen zu beantragen. So sollen Betroffene schnell wieder auf die Füße kommen.

Wie lange eine solche Beratung andauert, hängt von der Gesamtsituation ab. Haben sich Schulden über Jahre hinweg angehäuft, existieren familiäre Probleme oder Sprachprobleme, kann sie sich bis zu einem Jahr hinziehen. Die Empfehlung der Schuldnerberater ist daher grundsätzlich, so früh wie möglich Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wer merkt, dass ihm die monatlichen Zahlungen über den Kopf wachsen, sollte umgehend reagieren. Dann sind die finanziellen Gestaltungsmöglichkeiten oft noch größer, der Schuldenberg geringer. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
10:30 Uhr
5 min.
Überschuldung: So werden Sie Ihre Geldsorgen wieder los
Das Geld wird knapp, der Monat ist aber noch lang? Einer Überschuldungssituation geht oft eine Lebenskrise voraus.
Schulden türmen sich oft langsam zu einem Berg auf. Wer frühzeitig reagiert, hat die besten Karten, diesen auch wieder abzutragen. Wie man dabei Schritt für Schritt vorgeht, erklären zwei Experten.
Angelika Mayr und Christoph Jänsch, dpa
11.11.2025
2 min.
Eine Summe, viele Ziele: So wählen Sie die Anlageform
Bar Erspartes bei der Geldanlage splitten oder am Stück investieren? Das hängt ganz vom jeweiligen Anlagehorizont ab.
Wer einen bestimmten Geldbetrag anlegen möchte, steht womöglich vor der Frage, ob es sinnvoll ist, alles auf dieselbe Art zu investieren. Das lässt sich aber gar nicht allgemein beantworten.
13:05 Uhr
1 min.
Feuerwehr-Einsatz in einem Kaufland-Markt im Erzgebirge: Das ist der Grund
Rettungsdienst und Feuerwehr sind am Freitag am Kaufland in Aue angerückt.
Am Kaufland in Aue sind am Freitag Feuerwehr und Polizei angerückt. Was ist passiert?
Jürgen Freitag
13:07 Uhr
2 min.
Löwin Abaja im Dresdner Zoo eingeschläfert
Löwin Abaja wurde mit 13 Jahren eingeschläfert.
Vor mehr als zehn Jahren bekommt der Zoo in Dresden überraschend doppelten Nachwuchs. Jetzt wird eines der Tiere mit 13 Jahren eingeschläfert, laut dem Zoo ist die Löwin schwer krank gewesen.
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
Mehr Artikel