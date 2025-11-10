Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Was tun mit 5.000 Euro? Fünf clevere Anlageideen

Geld anlegen leicht gemacht? Viele Produkte lassen sich bequem zu Hause vom Sofa aus kaufen.
Geld anlegen leicht gemacht? Viele Produkte lassen sich bequem zu Hause vom Sofa aus kaufen. Bild: Fabian Sommer/dpa/dpa-tmn
Eine Option, sein Erspartes anzulegen: in börsengehandelten Indexfonds (ETFs).
Eine Option, sein Erspartes anzulegen: in börsengehandelten Indexfonds (ETFs). Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Hat zuletzt einen beachtlichen Höhenflug hingelegt: der Goldkurs.
Hat zuletzt einen beachtlichen Höhenflug hingelegt: der Goldkurs. Bild: Sven Hoppe/dpa/dpa-tmn
Geld anlegen leicht gemacht? Viele Produkte lassen sich bequem zu Hause vom Sofa aus kaufen.
Geld anlegen leicht gemacht? Viele Produkte lassen sich bequem zu Hause vom Sofa aus kaufen. Bild: Fabian Sommer/dpa/dpa-tmn
Eine Option, sein Erspartes anzulegen: in börsengehandelten Indexfonds (ETFs).
Eine Option, sein Erspartes anzulegen: in börsengehandelten Indexfonds (ETFs). Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Hat zuletzt einen beachtlichen Höhenflug hingelegt: der Goldkurs.
Hat zuletzt einen beachtlichen Höhenflug hingelegt: der Goldkurs. Bild: Sven Hoppe/dpa/dpa-tmn
Finanzen
Was tun mit 5.000 Euro? Fünf clevere Anlageideen
Sabine Meuter, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

5.000 Euro zur freien Verfügung, aber Sie wissen nicht, wie die jetzt möglich sinnvoll angelegt werden können? Hier kommen fünf Ideen, die Ihnen weiterhelfen können.

Berlin/Düsseldorf.

Geerbt, eine Schenkung erhalten oder einfach mühsam zusammengespart? Wer aus welchen Gründen auch immer zum Beispiel 5.000 Euro auf der hohen Kante hat, steht früher oder später womöglich vor der Frage: Was damit tun, wenn man den Betrag aktuell nicht benötigt, sämtliche Schulden getilgt sind und ein Notgroschen vorhanden ist?

Es einfach zu Hause aufzubewahren, ist aus Sicht von Jan-Teja Kraft, Experte für Kapitalmarktthemen beim Bundesverband deutscher Banken (BdB), keine gute Idee. "Denn das Geld könnte durch Diebstahl oder etwa Feuer entwendet beziehungsweise beschädigt werden", so Kraft. Ein Verlust in dieser Höhe ist bei den meisten Hausratversicherungen nicht abgedeckt. Noch dazu bringt das Geld so keine Erträge.

Darum ist es besser, den 5.000-Euro-Betrag zu investieren. Diese Optionen gibt es:

1. Tagesgeld

"Für Tagesgeld spricht vor allem, dass das Geld täglich verfügbar ist", sagt Ralf Scherfling von der Verbraucherzentrale NRW. Wer die 5.000 Euro oder einen Teil davon doch überraschend benötigt, kann das Geld problemlos abheben. Ein weiterer Vorteil: Das auf einem Tagesgeld-Konto geparkte Geld ist im Fall einer Insolvenz des Geldinstituts durch die gesetzliche Einlagensicherung oder eine als gleichwertig anerkannte Institutssicherung gesichert.

Wer ein wenig vergleicht, kann aufs Tagesgeld derzeit rund zwei Prozent Zinsen pro Jahr bekommen.

2. Festgeld

"Bei einem Festgeldkonto gibt es im Vergleich zu einem Tagesgeldkonto in der Regel mehr Zinsen", so BdB-Experte Jan-Teja Kraft. Hier können je nach Laufzeit und Anbieter derzeit zwischen zwei und drei Prozent Zinsen pro Jahr drin sein.

Allerdings sind Sparerinnen und Sparer beim Festgeld nicht so flexibel wie beim Tagesgeld, weil das Geld für den vereinbarten Zeitraum - zum Beispiel drei oder fünf Jahre - fest angelegt ist. Wer sich für ein Festgeldkonto entscheidet, sollte sich sicher sein, dass er das angelegte Geld nicht doch plötzlich benötigt. Auch für Festgelder gilt übrigens die gesetzliche Einlagensicherung.

3. ETF

ETFs (Exchange Traded Funds), also börsengehandelte Indexfonds, sind in der Regel kostengünstig. "Gerade Aktien-ETFs können bei einem langen Zeithorizont von mindestens zehn Jahren eine Alternative sein", sagt Verbraucherschützer Ralf Scherfling. Denn in aller Regel könne man auf eine im langfristigen Durchschnitt attraktive Rendite hoffen und zwischenzeitliche Einbrüche aussitzen, ohne in die Not zu kommen, mit Verlusten verkaufen zu müssen. "Man sollte aber rechtzeitig vor Ablauf in guten Börsenphasen mit Gewinn verkaufen und die Aktienquote reduzieren", rät Scherfling.

Bei einem langfristigen Investment in einen weltweit streuenden ETF können im Schnitt etwa acht Prozent Rendite drin sein.

4. Gold

Als Beimischung okay, als einziges Investment eher nicht zu empfehlen: Gold. Mehr als fünf bis maximal zehn Prozent des Gesamtvermögens sollte nicht in das Edelmetall investiert werden. Sollen also die 5.000 Euro komplett in Gold angelegt werden, sollten Anlegerinnen und Anleger noch mindestens 50.000 Euro anderweitig beiseite haben. 

Wollen Sparerinnen und Sparer hierein investieren, können sie entweder Goldmünzen oder -barren erwerben oder alternativ in Wertpapiere (ETCs) investieren, die den Goldpreis eins zu eins abbilden. Der Nachteil bei Gold: Es wirft keinerlei Zinsen, Dividenden oder andere Erträge ab. Anlegerinnen und Anleger spekulieren lediglich auf einen steigenden Goldkurs. Für Menschen, die seit einem Jahr Gold im Bestand haben, ist dieser Plan aufgegangen - ihnen ist bis heute ein Kursanstieg von rund 50 Prozent gewiss. Im durchschnittlichen Jahresmittel liegt die Rendite bei Gold aber unterhalb derer eines breit streuenden ETF-Investments.

5. Einzelaktien

In finanziellen Fragen eher unerfahrene Privatanlegerinnen und Privatanleger sollten nach Meinung der Verbraucherzentrale NRW besser auf Aktienfonds als auf Einzelaktien setzen. Denn Laien haben in der Regel nicht das Wissen, um sich fundiert für bestimmte Wertpapiere zu entscheiden - und sie haben auch nicht wie bei Fonds den Vorteil einer breiten Streuung. 

Das Schwankungsrisiko ist damit immens. Im Idealfall können Anlegerinnen und Anleger zwar von einem großen Kursanstieg profitieren. Im schlechtesten Fall ist aber auch ein Totalverlust möglich. "Für professionelle Anleger können Einzelaktien hingegen eine interessante Alternative sein", sagt Ralf Scherfling.

Worauf bei der Auswahl zu achten ist

"Bevor man Geld anlegt, sollte man sich klarmachen, welche Ziele man mit dem Investment verfolgt und welche Risiken man bereit ist einzugehen", sagt Kraft. Dabei ist es wichtig, sich das magische Dreieck der Geldanlage vor Augen zu führen. Bei diesem Dreieck geht es um die drei Anlageziele Rendite, Sicherheit und Liquidität (Verfügbarkeit). Die drei Anlageziele lassen sich nie gleichzeitig erreichen. Wertpapiere etwa bieten die Chance auf höhere Renditen und sind relativ liquide - dafür aber weniger sicher. Sicherer sind Tages- und Festgeld, was aber zulasten der Rendite geht. Man muss also für sich Prioritäten setzen und sollte sich im Zweifelsfall beraten lassen.

Was nach der Investition wichtig ist

Verbraucherschützer Scherfling empfiehlt, Geldanlagen grundsätzlich in regelmäßigen Abständen von ein bis zwei Jahren auf den Prüfstand zu stellen. Denn es könne viele Gründe geben, die dazu führen, dass man die eigenen Geldanlagen umschichten muss. Etwa berufliche Gründe - vom beruflichen Aufstieg über Fortbildungen bis hin zur Arbeitslosigkeit seien viele Szenarien denkbar, aufgrund derer eine Anpassung der finanziellen Strategie notwendig wird. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
2 min.
DEB sorgt sich um Olympia-Halle und Wege in Mailand
Banger Blick nach Mailand: Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis
Sportchef Künast reist vor den Winterspielen noch einmal mit Bundestrainer Kreis nach Mailand. Dort geht es vor allem um den Zustand der kleineren Eishockey-Halle.
03.11.2025
2 min.
Gratis-Depot? Bedingungen vor Vertragsschluss genau prüfen
Aktien und Fonds günstig kaufen und verkaufen? Damit werben einige Depotanbieter.
Ein Wechsel zu einem günstigeren Depotanbieter kann sich unter Umständen lohnen. Damit Verbraucherinnen und Verbraucher nicht von versteckten Kosten überrascht werden, lohnt vorab eine genaue Prüfung.
11.11.2025
2 min.
Eine Summe, viele Ziele: So wählen Sie die Anlageform
Bar Erspartes bei der Geldanlage splitten oder am Stück investieren? Das hängt ganz vom jeweiligen Anlagehorizont ab.
Wer einen bestimmten Geldbetrag anlegen möchte, steht womöglich vor der Frage, ob es sinnvoll ist, alles auf dieselbe Art zu investieren. Das lässt sich aber gar nicht allgemein beantworten.
11.11.2025
3 min.
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Symbolbild.
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.
Florian Wißgott
Mehr Artikel