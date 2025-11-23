Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Was tun, wenn eine Mieterhöhung ins Haus flattert?

Formell und inhaltlich korrekt? Eine fehlerhafte Mieterhöhung kann unwirksam sein.
Formell und inhaltlich korrekt? Eine fehlerhafte Mieterhöhung kann unwirksam sein. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Formell und inhaltlich korrekt? Eine fehlerhafte Mieterhöhung kann unwirksam sein.
Formell und inhaltlich korrekt? Eine fehlerhafte Mieterhöhung kann unwirksam sein. Bild: Zacharie Scheurer/dpa-tmn
Finanzen
Was tun, wenn eine Mieterhöhung ins Haus flattert?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mieterhöhungen sind längst nicht immer wirksam. Darum lohnt es sich grundsätzlich, die Forderung prüfen zu lassen - andernfalls zahlt man vielleicht zu Unrecht drauf.

Berlin.

Mieterhöhung im Briefkasten gelandet? Dann sollten Sie dieser nicht einfach zustimmen, rät Monika Schmid-Balzert vom Mieterverein München. Besser: Die Forderung des Vermieters auf Herz und Nieren prüfen (lassen) - am besten von einem Profi. 

Der Grund: Der Stiftung Warentest zufolge verlangen Vermieter in rund jedem vierten Fall mehr als sie gesetzlich dürften. "Die Vermieter wenden zuweilen den Mietspiegel falsch an oder berufen sich auf ein ungültiges Zahlen­werk", so die Experten. Auch aus formellen Gründen können Erhöhungsschreiben unwirksam werden - entsprechen Form und Inhalt nicht den gesetzlichen Vorgaben, kann Vermietern das zum Nachteil ausgelegt werden.

Weil die Einschätzung für Laien oft schwierig zu treffen ist, kann es sinnvoll sein, einen Mieterverein oder einen Fachanwalt für Mietrecht ins Boot zu holen. Denn falsch zu reagieren, kann im Zweifel teuer werden.

Stimmt der Mieter einer Mieterhöhung zu, wird diese nämlich auch dann wirksam, wenn der Vermieter sie gar nicht verlangen durfte. Darauf weist die Stiftung Warentest hin. "Verweigert er dagegen die Zustimmung, obwohl die Miet­erhöhung korrekt ist, kann der Vermieter klagen und der Mieter muss dann auch noch Gerichts­kosten und Rechts­anwalts­honorare tragen." Beides nicht optimal. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
24.11.2025
2 min.
Rubio macht Hoffnung auf überarbeiteten Friedensplan
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Überraschend positiv zeigt sich US-Außenminister Marco Rubio nach Konsultationen mit Vertretern der Ukraine in Genf. Wie ist der jetzige Stand der Ukraine-Gespräche?
24.11.2025
7 min.
Staffel, Index, Vergleich: Welche Mieterhöhung erlaubt ist
Aus Alt mach Neu: Hat der Vermieter umfassende Modernisierungsmaßnahmen umgesetzt, kann er die Miete seiner Mieter erhöhen.
Mieterhöhungen haben klaren Regeln zu folgen - darum ist längst nicht jede Forderung auch rechtlich zulässig. Wer die Besonderheiten kennt, kann das Schreiben des Vermieters besser überprüfen.
Christoph Jänsch, dpa
24.11.2025
1 min.
Friedensplan: Rubio weicht Frist für Zusage von Ukraine auf
Die Ukraine könnte US-Außenminister Marco Rubio zufolge mehr Bedenkzeit bekommen.
Bis Donnerstag sollte sich die Ukraine mit Blick auf den US-Friedensplan entscheiden - das hatte US-Präsident Trump ursprünglich forciert. Nun relativiert sein Außenminister Rubio die Frist.
09:05 Uhr
3 min.
Bibbern im Erzgebirge: Minus 22 Grad Celsius Sonntagfrüh im kältesten Ort Deutschlands
 9 Bilder
Mit einem Kälterekord für ganz Deutschland meldet sich das Erzgebirge.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
15:00 Uhr
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Triebwagen landet am Bahnhof mit der Nase im Dreck
 5 Bilder
Ein Zug aus Tschechien ist am Samstag in Johanngeorgenstadt auf das falsche Gleis gefahren.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Anstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
09.11.2025
2 min.
Heizkostenabrechnung prüfen - und dann?
Hat sich der Verbrauch im Vergleich zu den Vorjahren drastisch geändert? Ein Vergleich lohnt, denn das Fehlerpotenzial bei Heizkostenabrechnungen ist hoch.
Das kann doch nicht stimmen? Im Herbst erhalten viele Mieterinnen und Mieter ihre Heizkostenabrechnung. Die hohen Nachzahlungen haben Sie misstrauisch gemacht? Wie Sie jetzt vorgehen können.
Mehr Artikel