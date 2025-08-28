Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Welche Führungsqualitäten Eltern mit in den Job bringen

Kinder großziehen oder Mitarbeiter führen - manchmal sind die Kompetenzen, die man dafür braucht, gar nicht so unterschiedlich.
Kinder großziehen oder Mitarbeiter führen - manchmal sind die Kompetenzen, die man dafür braucht, gar nicht so unterschiedlich. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Kinder großziehen oder Mitarbeiter führen - manchmal sind die Kompetenzen, die man dafür braucht, gar nicht so unterschiedlich.
Kinder großziehen oder Mitarbeiter führen - manchmal sind die Kompetenzen, die man dafür braucht, gar nicht so unterschiedlich. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Job & Karriere
Welche Führungsqualitäten Eltern mit in den Job bringen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Konsequenz, Krisenmanagement und Empathie: Warum Eltern oft mehr Führungstalent haben, als sie selbst glauben – und wie sich Familienalltag im Job bezahlt macht, verrät eine Coachin.

München.

Als Elternteil vor beruflicher Verantwortung zurückschrecken, weil das Familienleben fordernd ist? Das muss gar nicht sein. Coachin Evelyn Wurster zufolge bringt Elternschaft viele Kompetenzen, die im Berufsleben gefragt sind - und die gerade Eltern zu guten Kandidatinnen und Kandidaten auf Führungspositionen machen. 

Welche Parallelen die Coachin zwischen Elternschaft und Führung sieht: 

  • Authentizität: Sowohl als Führungskraft als auch Elternteil brauche man Mut, zu sagen: "So bin ich. Das ist mein persönlicher Stil."
     
  • Klarheit: Keine Süßigkeiten in der Quengelzone, saubere Hände vor dem Essen, Medienzeit nur am Wochenende: Kinder brauchen klare Regeln, um sie zu akzeptieren. Und auch Führungskräfte brauchen Klarheit bei ihren Entscheidungen und Regeln. "Nur wenn ich weiß, was ich will, kann ich das nach außen klar kommunizieren", so Wurster.
     
  • Konsequenz: "Konsequenz üben wir als Eltern eigentlich täglich", sagt die Coachin. So wie man als Mutter oder Vater darauf achtet, dass bestimmte Absprachen eingehalten werden, müssen Führungskräfte nachhalten, wenn bestimmte Vereinbarungen getroffen wurden.
     
  • Vorbildrolle: Wer will, dass Kinder nur bei Grün die Straße überqueren, muss das Verhalten vorleben. "Ähnliches gilt für Führungskräfte", sagt Wurster. "Bin ich zum Beispiel selbst nicht gut darin, Feedback anzunehmen, kann ich das auch nicht von meinen Mitarbeitenden erwarten."
     
  • Organisation und Krisenmanagement: "Menschen kommen mit Problemen und wollen eine Lösung - auch das ist eine parallele zwischen Elternsein und Führungsalltag", so Wurster. Dazu gehört es, in Krisen zu beruhigen, Dinge wieder einzufangen, die Perspektive zurechtzurücken oder einen anderen Blickwinkel anzubieten.
     
  • Empathie und Geduld: "Manchmal können Mitarbeitende genauso anstrengend sein wie Kinder", sagt die Coachin. Eltern sind darin geschult, auch in fordernden Situationen wohlwollend zu reagieren und Lösungen anzubieten. Eigenschaften, die auch einer guten Führungskraft zugutekommen.

(dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
5 min.
Coachin: "Mut zum Unperfektsein hilft Eltern im Job"
Jetzt aber schnell zur Kita: Berufstätige Eltern stehen oft unter Druck, sowohl im Arbeits- als auch im Privatleben alles perfekt machen zu wollen.
Wer Kinder hat, arbeitet häufig in Teilzeit. Heißt: Früher los, zu Hause bleiben, wenn das Kind krank ist. Eine Coachin verrät im Interview, welche Strategien und Tricks Eltern im Job entlasten.
Interview: Amelie Breitenhuber, dpa
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
25.08.2025
2 min.
Kann ein Bot alles besser? Was gegen KI-Ängste im Job hilft
Zwischen Fortschritt und Verunsicherung: Der Einsatz neuer Technologien verändert klassische Jobprofile.
Die Tabelle, für die Sie früher noch einen Arbeitstag eingeplant haben, erstellt ein KI-Chatbot mittlerweile in 30 Sekunden? Das löst schnell Unsicherheit aus. Wie man am eigenen Selbstwert arbeitet.
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
Mehr Artikel