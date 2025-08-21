Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Wie erkennen Bewerber familienfreundliche Arbeitgeber?

Flexible Arbeitszeiten im Homeoffice: Ein familienfreundlicher Arbeitgeber kann berufstätigen Eltern das Leben erleichtern.
Flexible Arbeitszeiten im Homeoffice: Ein familienfreundlicher Arbeitgeber kann berufstätigen Eltern das Leben erleichtern. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Flexible Arbeitszeiten im Homeoffice: Ein familienfreundlicher Arbeitgeber kann berufstätigen Eltern das Leben erleichtern.
Flexible Arbeitszeiten im Homeoffice: Ein familienfreundlicher Arbeitgeber kann berufstätigen Eltern das Leben erleichtern. Bild: Christin Klose/dpa-tmn
Job & Karriere
Wie erkennen Bewerber familienfreundliche Arbeitgeber?
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeiten, etc.: In einer Stellenanzeige können Arbeitgeber viel versprechen. Wer einen wirklich familienfreundlichen Job sucht, sollte auf diese Signale achten.

Erlangen.

Arbeitszeiten und Kinderbetreuung sind für berufstätige Eltern nicht immer einfach zu vereinbaren. Ein familienfreundlicher Arbeitgeber kann da viel wert sein. Aber wie findet man so einen Arbeitsplatz? Und worauf sollte man achten? 

Der Karriereberaterin Tanja Jakob zufolge ist der wichtigste Schritt, die eigenen Bedürfnisse zu kennen. So müssen Bewerberinnen und Bewerber überlegen: Brauche ich flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, Teilzeit oder klare Elternzeitregelungen? "Wer weiß, was er sucht, erkennt schneller, ob eine Stelle passt", so die Coachin, die sich auf die Beratung von Frauen und Müttern fokussiert.

Auf konkrete Angaben zu Teilzeit und Co. achten

Wer Stellenanzeigen durchforstet, liest häufig große Versprechen seitens der Unternehmen. Positiv seien konkrete Angaben wie "Teilzeit ab 20h" oder "mobiles Arbeiten bis zu 3 Tage/Woche", so Jakob. 

Negativ würden dagegen Floskeln wie "Work-Life-Balance" wirken, ohne dass Modelle benannt werden, oder übermäßige Betonung von "Flexibilität" und "Einsatzbereitschaft", so die Beraterin, die regelmäßig zum Thema Beruf und Familie bloggt.

 Erste Hinweise auf Familienfreundlichkeit kann es also bereits in einem Jobinserat geben - "entscheidend ist aber die Praxis", sagt Jakob. Anzeigen seien oft Marketing, daher lohne sich der Blick hinter die Kulissen. 

Die richtigen Fragen fürs Job-Interview 

Wer zum Vorstellungsgespräch eingeladen ist, sollte offen und interessiert - aber nicht fordernd - nachfragen, empfiehlt die Karriereberaterin.

Als Fragen bieten sich etwa an: 

  • Wie sieht bei Ihnen eine typische Arbeitswoche aus?
  • Welche Möglichkeiten gibt es, Arbeitszeit flexibel zu gestalten?
  • Welche Erfahrungen haben Sie bereits mit Teilzeitführungskräften oder hybriden Modellen gemacht?
  • Wie sehen die Meetingregeln aus? 

Die Frage nach Meetingregeln, insbesondere nach späten Meetings, zeigt Tanja Jakob zufolge, ob das Unternehmen die Work-Life-Balance seiner Mitarbeiter ernst nimmt - und tatsächlich bemüht ist, unnötige Belastungen außerhalb der regulären Arbeitszeiten zu vermeiden.

Nicht nur auf Stellenanzeigen gucken

Es lohnt sich, weitere Quellen zur Recherche zu nutzen, um Arbeitgeber zu finden, die zur eigenen familiären Situation passen. Infrage kommen zum Beispiel Bewertungsportale wie "Kununu" oder "Glassdoor". Jakob verweist zudem auf die Karriereseite und Social-Media-Auftritte von Unternehmen und empfiehlt nicht zuletzt den Austausch im persönlichen Netzwerk, etwa mit anderen Eltern.

Unternehmen in Deutschland werben einer Analyse der Bertelsmann Stiftung zufolge in Stellenanzeigen zu wenig mit Familienfreundlichkeit. Zwar sagten 86 Prozent der Unternehmen, dass sie auf familienfreundliche Maßnahmen Wert legen. Im Jahr 2024 aber versprachen in acht Millionen geschalteten Anzeigen nur 16,4 Prozent familienfreundliche Jobangebote, wie die Stiftung in Gütersloh mitteilte. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:13 Uhr
1 min.
Baum stürzt auf fahrendes Auto - zwei Insassen verletzt
In Hartha ist ein fahrendes Auto von einem umstürzenden Baum getroffen worden. (Symbolbild)
Glück im Unglück: Zwei Insassen eines Autos werden nur leicht verletzt, als der Wagen während der Fahrt von einem umstürzenden Baum getroffen wird.
04.08.2025
5 min.
Karrierekiller Homeoffice? Wie Sie remote sichtbar bleiben
Kamera an: Wer sich in Onlinemeetings zeigt, trägt schon mal ein kleines bisschen zur besseren Sichtbarkeit im Job bei.
Ob Kaffeeklatsch oder Flurfunk: Oft entscheidet der persönliche Eindruck über Aufstieg oder Anerkennung im Job. Was hilft, um auch auf Distanz auf Karrierekurs zu bleiben.
von Sabine Meuter, dpa
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
13.08.2025
3 min.
Informationsflut im Job: 5 Tipps für mehr Fokus
Die zunehmende Informationsflut im Berufsalltag erfordert Priorisierung und Organisation.
Zwischen Anrufen, Chatnachrichten und Mails verlieren wir schnell unsere eigentlichen Aufgaben aus dem Blick. Was hilft, die Konzentration im Arbeitsalltag hochzuhalten.
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
Mehr Artikel