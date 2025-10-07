Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Ratgeber
  • |

  • Wintercheck fürs Haus: Diese Arbeiten lohnen sich steuerlich

Weg mit den Blättern: Wer für solche Arbeiten rund ums Haus einen Dienstleister beauftragt, kann steuerlich profitieren.
Weg mit den Blättern: Wer für solche Arbeiten rund ums Haus einen Dienstleister beauftragt, kann steuerlich profitieren. Bild: Arne Dedert/dpa/dpa-tmn
Weg mit den Blättern: Wer für solche Arbeiten rund ums Haus einen Dienstleister beauftragt, kann steuerlich profitieren.
Weg mit den Blättern: Wer für solche Arbeiten rund ums Haus einen Dienstleister beauftragt, kann steuerlich profitieren. Bild: Arne Dedert/dpa/dpa-tmn
Finanzen
Wintercheck fürs Haus: Diese Arbeiten lohnen sich steuerlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rückschnitt, Laubentsorgung und Co.: Wer Haus und Garten von Profis winterfest machen lässt, kann die Kosten von der Steuer absetzen. Wie das funktioniert.

Berlin.

Wenn die Tage kürzer werden, ist es Zeit, Haus und Garten winterfest zu machen. Diese Arbeiten sind nicht nur sinnvoll, sondern können auch steuerliche Vorteile mit sich bringen - vorausgesetzt, sie werden von einem Dienstleister erledigt.

Typische Herbstaufgaben im Garten sind das Entfernen von Laub, der Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern oder die Rasenpflege. "Beauftragt man damit einen Gärtner, erkennt das Finanzamt die Kosten als haushaltsnahe Dienstleistungen an", sagt Daniela Karbe-Geßler vom Bund der Steuerzahler. "Bis zu 20 Prozent der Arbeitskosten, maximal jedoch 4.000 Euro im Jahr, können so direkt von der Steuerschuld abgezogen werden."

Kosten mitunter sogar vollständig absetzbar

Auch rund ums Haus stehen in der dunklen Jahreszeit oft wichtige Wartungsarbeiten an - zum Beispiel die Reinigung der Dachrinnen, kleine Ausbesserungen am Dach oder das Abdichten von Fenstern. Dafür anfallende Kosten zählen zu den Handwerkerleistungen. "Hier lassen sich 20 Prozent der Arbeitskosten absetzen, maximal 1.200 Euro pro Jahr." Gleiches gilt für die Wartung der Heizungsanlage oder den Besuch des Schornsteinfegers.

Wer zusätzlich einen Reinigungsservice für Fenster oder Teppiche bucht, kann diese Ausgaben ebenfalls steuerlich geltend machen. Wichtig ist: Es zählen nur die Arbeitskosten, nicht die Materialien - die Rechnung muss diese Posten also gesondert ausweisen. "Außerdem muss die Rechnung per Überweisung beglichen werden, Barzahlungen erkennt das Finanzamt nicht an", erklärt Karbe-Geßler.

Besonders attraktiv: Bei vermieteten Immobilien sind all diese Kosten sogar in voller Höhe absetzbar. Denn in diesem Fall zählen sie nicht zu den haushaltsnahen Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen, sondern zu den Werbungskosten. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
24.09.2025
2 min.
Schenkung gegen Pflege: So lassen sich Steuern sparen
Wird eine Schenkung von Vermögenswerten an eine Pflegeleistung gekoppelt, lassen sich Steuern sparen.
Wer Angehörige pflegt, kann sich dafür mit der Übertragung von Vermögenswerten entlohnen lassen - und so steuerlich profitieren. Bei der Schenkung unter Auflage sind aber gewisse Regeln zu beachten.
07.10.2025
4 min.
Laub auf Gehwegen: Mieter und Eigentümer in der Pflicht
Mit dem Laubbläser geht es herabgefallenen Blättern an den Kragen: Besonders tierfreundlich ist das nicht.
Wenn im Herbst die Blätter von den Bäumen fallen, können sie schnell im Verantwortungsbereich von Eigentümern und Mietern landen. Wer das Laub nicht beseitigt, kann sich schadenersatzpflichtig machen.
18:40 Uhr
5 min.
Erste Phase eines Gaza-Deals steht - wie geht es nun weiter?
Schon bald sollen im Rahmen eines Gaza-Deals die von Islamisten festgehaltenen Geiseln freikommen.
Die Geisel-Familien können auf ein Wiedersehen mit ihren Angehörigen hoffen, die Menschen in Gaza auf ein Ende der Angriffe und Kämpfe. Was die Einigung zwischen Israel und der Hamas vorsieht.
Cindy Riechau, dpa
18:36 Uhr
2 min.
US-Medien: Nationalgarde im Raum Chicago im Einsatz
Die Nationalgarde ist nach US-Medienberichten inzwischen im Raum Chicago im Einsatz.
Trump hat Soldaten in den Großraum Chicago beordert. Ein Gericht soll klären, ob sie eingesetzt werden dürfen. US-Medien haben sie dort bereits gesichtet.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
Mehr Artikel