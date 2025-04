Nachdem Sie eine Bestätigungsmail mit der Bestätigung zu Ihrem Bestellvorgang erhalten haben, erhalten Sie eine weitere E-Mail mit der Aufforderung zur Registrierung. Klicken Sie auf den Link in der E-Mail und registrieren Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und vergeben Sie ein Passwort. Das sind Ihre Zugangsdaten, mit denen Sie alle Artikel auf freiepresse.de und in der Freien Presse App lesen, sowie das E-Paper (digitale Zeitung) nutzen können.

Wenn Sie das Digitalabo Premium oder die gedruckte Zeitung abonniert haben, können Sie die digitale Zeitung neben der mobilen Anwendung ebenfalls am Computer/PC in der Webversion nutzen. Melden Sie sich einfach unter freiepresse.de wie gewohnt an und klicken Sie dann rechts oben auf der Seite auf "E-Paper".

Den Login für die digitale Zeitung (E-Paper) finden Sie in der Freie Presse App über das Anmeldemännchen und am Desktop können Sie sich über freiepresse.de/login anmelden.

Beachten Sie bitte, dass es, je nachdem welchen Mail-Anbieter Sie nutzen, zu Verzögerungen beim Empfang der Verifizierungsmail kommen kann. Wenn Sie auch nach kurzer Wartezeit noch keine E-Mail von uns erhalten haben und Sie Ihren Spam-Ordner geprüft haben, melden Sie sich bitte bei uns. Entweder per Mail an [email protected] oder telefonisch unter 0800 80 80 123.

Melden Sie sich bitte für die Verwaltung Ihrer Nutzdaten auf www.freiepresse.de wie gewohnt an. Sie können dann in Ihrem Nutzerprofil Ihre Daten unter "Mein Profil" verwalten.

Ich bekomme die Fehlermeldung, dass meine E-Mail-Adresse bereits vergeben ist.

In den meisten Fällen heißt diese Meldung, dass Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt mit dieser E-Mail-Adresse auf freiepresse.de, in unserer App oder auf einem unserer Partnerportale (erzgebirge.de/vogtland.de) registriert haben. Wenn dies der Fall ist, sind Sie bereits registriert und können sich direkt anmelden. Gehen Sie hierzu bitte auf "Login" und melden sich mit Ihrem ursprünglich vergebenen Passwort an. Wenn Sie Ihr Passwort nicht mehr wissen sollten, klicken Sie bitte auf den Link "Passwort vergessen" auf der Login-Maske. Wir senden Ihnen umgehend einen Link zum Erstellen eines neuen Passwortes an Ihre E-Mail-Adresse.