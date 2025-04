Gedruckt und Digital: Ihr Abo kann beides

Öffnen Sie auf Ihrem PC die Website www.freiepresse.de/freischalten und klicken Sie auf das Anmeldefeld: "Anmeldung mit Lesernummer". Schreiben Sie in das erste Feld "E-Mail oder Benutzername" Ihre Lesernummer und setzen Sie davor ein Pluszeichen. Schreiben Sie in das Feld "Passwort" Ihren Nachnamen. Klicken Sie danach auf das blaue Feld "Anmelden", es öffnet sich ein neues Fenster. Hier klicken Sie nur noch auf das blaue Feld "Zum e-paper"

Dann haben Sie noch nicht den Aktivierungslink geklickt, den wir Ihnen an Ihr E-Mail-Postfach gesendet haben. Bitte beachten Sie, dass die E-Mail auch in Ihrem Spam-Ordner liegen könnte.

Ich bekomme die Fehlermeldung, dass meine E-Mail-Adresse bereits vergeben ist.

In den meisten Fällen heißt diese Meldung, dass Sie sich bereits zu einem früheren Zeitpunkt mit dieser E-Mail-Adresse auf freiepresse.de, in unserer App oder auf einem unserer Partnerportale (erzgebirge.de/vogtland.de) registriert haben. Wenn dies der Fall ist, sind Sie bereits registriert und können sich direkt anmelden. Gehen Sie hierzu bitte auf "Login" und melden sich mit Ihrem ursprünglich vergebenen Passwort an. Wenn Sie Ihr Passwort nicht mehr wissen sollten, klicken Sie bitte auf den Link "Passwort vergessen" auf der Login-Maske. Wir senden Ihnen umgehend einen Link zum Erstellen eines neuen Passwortes an Ihre E-Mail-Adresse.