Werbevereinbarung

Stand: 16.06.2025

Wenn Sie unseren Newsletter mit frei verfügbaren digitalen Angeboten der Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG erhalten möchten, können Sie mit uns unter den folgenden Bedingungen einen Vertrag mit Werbung schließen:

Vertragsbedingungen

Durch Betätigen der Schaltfläche "Jetzt anmelden" kommt zwischen Ihnen und uns, die Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG, folgender Nutzungsvertrag ("Vertrag mit Werbung" genannt) zustande:

Wir stellen Ihnen unseren Newsletter mit journalistischen Inhalten zusammen mit personalisierter Werbung, Werbetracking, Nutzungsanalyse und externen Multimedia-Inhalten bereit. Wir ermöglichen Ihnen hierfür die Nutzung der frei verfügbaren Inhalte von www.freiepresse.de.

Dafür stellen Sie uns bestimmte, auch personenbezogene Daten zur Verfügung und erlauben deren Verarbeitung (Informationen wie Cookies, Geräte-Kennung, IP-Adresse etc.) zu folgenden Zwecken:

- Personalisierte Inhalte und Marketing

- Nutzungsanalyse und Produktoptimierung

- Werbung durch Dritte

Wir verarbeiten Ihre für den Vertrag mit Werbung bereitgestellten Daten aufgrund von Art.6 Abs.1 S.1 lit. b DS-GVO zur Vertragserfüllung wie in unserer Datenschutzerklärung dargestellt. Sie können für diese Datenverarbeitung jederzeit die datenschutzrechtliche Erklärung (Widerspruch) gemäß § 327q Abs.1 BGB abgeben.

Ihnen steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht für Fernabsatzverträge zu (§ 356 BGB).

Wenn Sie der Datenverarbeitung widersprechen, kündigen wir fristlos den Vertrag mit Werbung, da uns aufgrund der weggefallenen Werbemöglichkeiten die Fortsetzung wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Mit der Kündigung erhalten Sie unseren Newsletter nicht mehr. Selbstverständlich können Sie jederzeit unsere anderen Angebote bzw. Abos in Anspruch nehmen oder erneut einen Vertrag mit Werbung abschließen.

Sie können den Vertrag mit Werbung jederzeit mit sofortiger Wirkung kündigen, indem Sie uns die Kündigung über [email protected] mitteilen. Dies hat die sofortige Beendigung des Vertrages mit Werbung zur Folge. Mit der Kündigung erhalten Sie unseren Newsletter nicht mehr. Selbstverständlich können Sie jederzeit unsere anderen Angebote bzw. Abos in Anspruch nehmen oder erneut einen Vertrag mit Werbung abschließen.

Der Einsatz von Programmen, die dafür sorgen, dass enthaltene Werbung dem Betrachter nicht dargestellt wird (sog. Werbe-/adblocker oder Werbefilter), verstößt nach Abschluss des Vertrages mit Werbung gegen diese Vertragsbedingungen und berechtigt uns zur fristlosen Kündigung.

Auf Rechtsverhältnisse zwischen Ihnen und uns findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein, so wird der Vertrag mit Werbung davon im Übrigen nicht berührt.

Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG

Brückenstraße 15

09111 Chemnitz

oder

09002 Chemnitz, Postfach 261

Service-Telefon: 0800 8080123

Telefon: 0371 656-0

Telefax Redaktion: 0371 656-17084

Internet: www.freiepresse.de

E-Mail: [email protected]

Wenn Sie die frei verfügbaren digitalen Angebote der Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG nutzen möchten und dazu mit uns, der Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG, einen Vertrag mit Werbung abgeschlossen haben, steht Ihnen als Verbraucher ein Widerrufsrecht gemäß § 355 BGB zu.

"Verbraucher" im Sinne dieser Widerrufsbelehrung ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, der überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

Sie haben das Recht, ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag mit Werbung zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage. Sie beginnt mit Vertragsschluss.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Dies erfolgt durch eine Nachricht an: [email protected]

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Für weitergehende Fragen zur Ausübung Ihres Widerrufrechts erreichen Sie unseren Kundenservice unter: [email protected]

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie Ihre Willenserklärung zum Abschluss des Vertrages mit Werbung fristgerecht widerrufen haben, sind Sie und wir nicht mehr an unsere auf den Abschluss des Vertrags gerichteten Willenserklärungen gebunden und Sie können unseren Newsletter in dieser Form nicht mehr nutzen.