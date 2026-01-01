MENÜ
1. Vereinbarung zu Digitalabos

Mit der Bestellung des rabattierten Angebotes erklären Sie sich als Gegenleistung damit einverstanden, dass die Freie Presse Sie über Aktionsabos und Angebote aus dem Freie-Presse-Shop telefonisch oder per E-Mail informiert, Ihre Kontaktdaten für diesen Zweck verarbeitet und ein personenbezogenes Nutzerprofil mit Öffnungs-, Klick-, und Downloadverhalten analysiert, um redaktionelle Inhalte gemäß Ihren Lesegewohnheiten bereitzustellen. Dies findet entsprechend der EU-Datenschutzgrundverordnung statt. Dem kann jederzeit widersprochen werden (z.B. durch eine kurze Nachricht an: [email protected]).

2. Vereinbarung zu Printabos

Mit der Anforderung des rabattierten Angebotes erklären Sie sich als Gegenleistung damit einverstanden, dass die Freie Presse Sie über Aktionsabos und Angebote aus dem Freie-Presse-Shop telefonisch oder per E-Mail informiert und Ihre Kontaktdaten entsprechend der EU-Datenschutzgrundverordnung für diesen Zweck verarbeitet. Dem kann jederzeit widersprochen werden (z.B. durch eine kurze Nachricht an: [email protected]).