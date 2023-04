0:0 zu wenig: Regensburg hängt auf dem Relegationsplatz

Der SSV Jahn Regensburg hat im Abstiegskampf trotz großer Offensiv-Bemühungen den so wichtigen Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern verpasst.

Die Oberpfälzer mussten sich am Sonntag mit einem 0:0 begnügen und stecken damit in der 2. Fußball-Bundesliga mit 28 Punkten weiter auf dem Relegationsplatz fest.

Auch nach der Roten Karte für Benedikt Saller, der nach einem Ballverlust Lauterns Jean Zimmer in der 74. Minute von hinten in die Beine trat, gab der Jahn vor 14.668 Zuschauern nicht auf. In Unterzahl hatte Prince Osei Owusu noch einmal die Chance. Doch Lauterns Torwart Andreas Luthe parierte in der Nachspielzeit den Schuss des Jahn-Angreifers.

Insgesamt gab es im Jahnstadion nur wenige Abschlussaktionen. Die Gastgeber waren besser und kamen dem Erfolg insgesamt auch näher. Einen Volleyschuss von Sarpreet Singh lenkte Lauterns etwas weit vorn postierter Schlussmann Luthe mit den Händen auf die Torlatte (30. Minute). Den Gästen fehlte offensiv Torjäger Terrence Boyd (Gelbsperre).

Der gerade eingewechselte Lauterer Philipp Klement zirkelte einen Freistoß nach der Pause flach ans Außennetz (60.). Der Jahn erhöhte mit viel Ballbesitz den Druck. Trainer Mersad Slimbegovic wollte den Sieg erzwingen. Die Chance gab's: Maximilian Thalhammer köpfte nach einer Flanke von Saller aus kurzer Distanz am Tor vorbei (70.). Auch Owusu hatte dann kein Glück. (dpa)