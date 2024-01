0:2 gegen SC Freiburg: RB Leipzigs Frauen in Abstiegszone

Leipzig.

Die Frauen von RB Leipzig bleiben in der Abstiegszone der Fußball-Bundesliga stecken. Zum Hinrundenabschluss kassierte die Mannschaft von Leipzigs Trainer Saban Uzun beim 0:2 (0:1) gegen den SC Freiburg die siebte Niederlage im elften Spiel. Im Trainingszentrum Cottaweg hatte Cora Zicai die Gäste am Samstag nach 34 Minuten in Führung gebracht. Leela Egli besorgte in der Nachspielzeit den Endstand (90.+3).