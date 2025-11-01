Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • 0:6 im ersten Satz: Müder Zverev erlebt Debakel gegen Sinner

Gegen Jannik Sinner ist Tennisprofi Alexander Zverev chancenlos.
Gegen Jannik Sinner ist Tennisprofi Alexander Zverev chancenlos. Bild: Christophe Ena/AP/dpa
Jannik Sinner steht in Paris vor seinem nächsten Turniersieg.
Jannik Sinner steht in Paris vor seinem nächsten Turniersieg. Bild: Christophe Ena/AP/dpa
Gegen Jannik Sinner ist Tennisprofi Alexander Zverev chancenlos.
Gegen Jannik Sinner ist Tennisprofi Alexander Zverev chancenlos. Bild: Christophe Ena/AP/dpa
Jannik Sinner steht in Paris vor seinem nächsten Turniersieg.
Jannik Sinner steht in Paris vor seinem nächsten Turniersieg. Bild: Christophe Ena/AP/dpa
Sport-Mix
0:6 im ersten Satz: Müder Zverev erlebt Debakel gegen Sinner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schmerzmittel, schwere Beine und ein geschwollener Knöchel: Alexander Zverev scheitert im Halbfinale von Paris an Jannik Sinner. Eine Woche vor den ATP Finals streikt der Körper erneut.

Paris.

Ein völlig erschöpfter und angeschlagener Alexander Zverev hat auch das zweite Duell mit Jannik Sinner innerhalb einer Woche verloren und das Finale beim Masters in Paris klar verpasst. Der Titelverteidiger aus Deutschland kassierte die Höchststrafe im ersten Satz und musste sich dem Weltranglisten-Zweiten mit 0:6, 1:6 geschlagen geben. Das Match dauerte kaum länger als eine Stunde. 

Im Finale vorn Wien hatte Zverev vergangenen Sonntag deutlich mehr Gegenwehr leisten können und erst nach großem Kampf in drei Sätzen verloren. Sinner bekommt es im Finale mit dem Kanadier Felix Auger-Aliassime zu tun. 

Doktor auf dem Platz

Zverev erwischte einen Start zum Vergessen und verlor die ersten drei Aufschlagspiele. Der erste Satz dauerte gerade einmal 30 Minuten. Nach dem kräftezehrenden Halbfinale gegen Angstgegner Daniil Medwedew - Zverev kam erst nach Mitternacht ins Bett - wirkte der Deutsche völlig ausgelaugt. Mit einfachen Vorhandfehlern schenkte er seinem Gegner viele Punkte. Bei den Seitenwechseln ließ er sich erschöpft auf die Bank fallen. 

Zverevs Müdigkeit machte sich vor allem bei der Beinarbeit bemerkbar. Das Timing stimmte bei vielen Grundlinienschlägen nicht. Als der 28-Jährige im zweiten Satz wieder sein Aufschlagspiel zum 1:2 abgab, kam der Doktor auf den Platz. "Mein Knöchel ist angeschwollen", sagte Zverev und verlangte Schmerzmittel. Bis die Wirkung eintrat, war das Match quasi vorbei. 

Verletzungen begleiten den Deutschen die ganze Saison. Mal plagten ihn Rückenprobleme, mal zwickte die Schulter oder er hatte Schmerzen am Zeh. "Das letzte Mal, dass ich ein Turnier schmerzfrei gespielt habe, waren die Australian Open", hatte Zverev zuletzt offenbart.

Zwei wichtige Turniere warten auf Zverev

Nach enttäuschenden Auftritten bei den US Open und den darauffolgenden Turnieren in Asien zeigte Zverevs Formkurve zuletzt wieder nach oben. Das Finale von Wien sowie der Halbfinaleinzug jetzt in Paris sollten dem Deutschen vor den abschließenden zwei Veranstaltungen eigentlich Selbstvertrauen geben. Nun gibt es erneut Fragezeichen um den Gesundheitszustand. 

Ab dem 8. November stehen die ATP Finals in Turin an, wo die besten acht Spieler des Jahres aufeinandertreffen. Ende November will der Weltranglisten-Dritte das deutsche Davis-Cup-Team in Bologna zum ersten Titel seit 1993 führen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23:27 Uhr
3 min.
Zverev besiegt Angstgegner und fordert Sinner im Halbfinale
Für Alexander Zverev war das Viertelfinale in Paris ein Auf und Ab.
Alexander Zverevs Mission Titelverteidigung in Paris geht weiter. Der Tennisstar schlägt den Russen Daniil Medwedew und bekommt nun seine Revanche für das verlorene Finale in Wien gegen Jannik Sinner.
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
22.07.2020
6 min.
An Freibädern vorbei zum Schloss Sachsenburg
Schön thront es über der Zschopau: Schloss Sachsenburg.
Die Tour führt meist entspannt auf asphaltierten Straßen zum Schloss. Anschließend warten kleinere Steigungen.
10:15 Uhr
4 min.
Spektakulärer Unfall in Döbeln: „Das Auto muss regelrecht geflogen sein“
Bruchlandung kurz vor einem Wohnhaus: In Döbeln ereignete sich am Sonntagabend ein spektakulärer Unfall.
Der Schreck sitzt den Anwohnern noch immer in den Gliedern: In Döbeln hob bei einem Unfall ein Wagen offenbar regelrecht ab.
Jürgen Becker, Erik-Holm Langhof
10:16 Uhr
3 min.
Für Fraureuth läuft es rund: Verbandsliga-Handballer stehen so gut da wie noch nie seit dem Aufstieg
Albert Finkenwirth – hier in einem früheren Heimspiel – war am Samstag mit acht Toren erfolgreichster Werfer des HC Fraureuth.
Zum zweiten Mal in Folge sicherten sich die Westsachsen einen Sieg mit einem Tor Unterschied. Auf dem Punktekonto hat das Team nun fast so viele Zähler wie in der kompletten vergangenen Saison.
Anika Zimny
17:14 Uhr
4 min.
"Ein Weg zurück": Zverev überzeugt im Finale von Wien
Alexander Zverev spielt in Wien so gut wie seit Monaten nicht mehr.
Alexander Zverev zeigt in Wien seine beste Leistung seit Wochen, muss sich aber im Finale Jannik Sinner geschlagen geben. Zum nächsten Turnier reist der Deutsche als Titelverteidiger.
Jordan Raza, dpa
Mehr Artikel