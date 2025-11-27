Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • 1:0 gegen Österreich: Portugal ist U17-Weltmeister

Packendes U17-WM-Finale: Österreichs Nicolas Jozepovic (l) im Duell mit Portugals Rafael Quintas.
Packendes U17-WM-Finale: Österreichs Nicolas Jozepovic (l) im Duell mit Portugals Rafael Quintas. Bild: Hussein Sayed/AP/dpa
Packendes U17-WM-Finale: Österreichs Nicolas Jozepovic (l) im Duell mit Portugals Rafael Quintas.
Packendes U17-WM-Finale: Österreichs Nicolas Jozepovic (l) im Duell mit Portugals Rafael Quintas. Bild: Hussein Sayed/AP/dpa
Fußball
1:0 gegen Österreich: Portugal ist U17-Weltmeister
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Portugals Fußballer holen sich den U17-WM-Titel durch ein Tor von Anísio Cabral im Finale gegen Österreich. Für die Alpenrepublik endet ein starkes Turnier bitter.

Doha.

Portugals Fußballnachwuchs hat die U17-Weltmeisterschaft in Katar gewonnen. Die Südeuropäer siegten im WM-Finale mit 1:0 (1:0) gegen Österreich dank eines Tores von Benfica Lissabons Stürmer Anísio Cabral in der 32. Minute. Durch den Triumph in Doha löst Portugal die bereits im Sechzehntelfinale gescheiterte deutsche Auswahl als Titelverteidiger ab. WM-Dritter wurde Italien durch ein 4:2 (0:0, 0:0) nach Elfmeterschießen gegen Brasilien.

Österreichs U17-Team hatte bereits mit dem Erreichen des WM-Finales einen historischen Erfolg gefeiert. Denn zuvor war es in allen Altersklassen keiner Nachwuchsauswahl des Österreichischen Fußball-Bundes gelungen, in ein Endspiel bei einer Weltmeisterschaft einzuziehen.

Die Österreicher hatten bei der U17-WM, an der erstmals 48 Mannschaften teilnahmen, vor dem Duell gegen Portugal alle Partien gewonnen. In der K.o.-Phase gab es Siege gegen Tunesien (2:0), England (4:0), Japan (1:0) und im Halbfinale gegen Italien (2:0). In der Gruppenphase musste das Team von Coach Hermann Stadler nur einen Gegentreffer beim 4:1 gegen Neuseeland hinnehmen. (dpa)

