  • 1:2 gegen Union: Jenas Frauen warten auf ersten Saisonsieg

Jenas Fußballerinnen unterlagen nach einem späten Gegentreffer.
Jenas Fußballerinnen unterlagen nach einem späten Gegentreffer.
1:2 gegen Union: Jenas Frauen warten auf ersten Saisonsieg
Kurz vor Schluss war auch die Hoffnung auf den zweiten Punktgewinn dahin. Jena kassiert einen späten Treffer im Ost-Derby gegen Union Berlin.

Jena (dpa/bb) – Die Frauen des FC Carl Zeiss stehen in der Bundesliga weiter ohne Sieg da. Drei Tage nach dem ersten und zugleich überraschenden Punktgewinn Jenas in dieser Spielzeit beim amtierenden Meister und Pokalsieger FC Bayern München (0:0) unterlagen die Schützlinge von Trainer Florian Kästner am 4. Spieltag zu Hause dem ambitionierten Aufsteiger 1. FC Union Berlin mit 1:2 (0:1).

Im ersten Pflichtspiel zwischen den ersten Frauen-Mannschaften beider Vereine erzielte Katja Orschmann vor 1.384 Besuchern im Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld in der 29. Minute die 1:0-Führung für Union. Die Gastgeberinnen kamen kurz nach dem Seitenwechsel durch Rieke Tietz zum 1:1-Ausgleich (47.). In der 89. Minute traf Dina Orschmann, die Schwester der ersten Berliner Torschützin, zum Sieg.

Jena im Pokal nun bei Chemie Leipzig 

Die englische Woche schließt Jena am Sonntag (14 Uhr) mit der Erstrunden-Partie im DFB-Pokal beim Landesligisten BSG Chemie Leipzig ab. Die Begegnung findet im Georg-Kunze-Sportpark statt. (dpa)

