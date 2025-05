1:4-Debakel: Braunschweig muss in die Relegation

Vor einem Monat besiegt Eintracht Braunschweig noch Topteams wie den HSV und Paderborn. Jetzt muss das Team in die Relegation. Der Rettungsversuch gegen Nürnberg gerät zum Debakel.

Braunschweig.

Eintracht Braunschweig muss nach einem Debakel am letzten Zweitliga-Spieltag in die Relegation. Der Tabellen-16. verlor im eigenen Stadion mit 1:4 (0:4) gegen den 1. FC Nürnberg und geht nun schwer angeschlagen in die beiden Abstiegs-Endspiele gegen den 1. FC Saarbrücken. Am kommenden Freitag muss die Eintracht zunächst beim Drittliga-Dritten antreten. Das Rückspiel findet am 27. Mai in Braunschweig statt.