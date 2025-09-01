Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • 1. FC Köln holt Flügelspieler aus Belgien

Alessio Castro-Montes (l) wechselt zu Aufsteiger 1. FC Köln
Alessio Castro-Montes (l) wechselt zu Aufsteiger 1. FC Köln Bild: Arne Dedert/dpa
1. Bundesliga
1. FC Köln holt Flügelspieler aus Belgien
Aufsteiger 1. FC Köln legt auf der Außenposition noch einmal nach. Vom belgischen Meister kommt Alessio Castro-Montes.

Köln.

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat noch einen Außenbahnspieler verpflichtet. Vom belgischen Meister Royale Union Saint-Gilloise wechselt Alessio Castro-Montes an den Rhein und erhält dort einen Vertrag bis 2028. "Er ist ein polyvalent einsetzbarer Spieler, der internationale Erfahrung, fußballerische Qualität und große Spielintelligenz mitbringt", sagte Kölns Sportdirektor Thomas Kessler über den 28 Jahre alten Belgier.

Jacob Christensen verlässt den FC dagegen wieder nach zwei Jahren und wechselt nach Norwegen zu Molde FK. Nach zwei schweren Verletzungen hatte der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler keine Zukunft mehr in Köln. (dpa)

