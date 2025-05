1. FC Saarbrücken spielt Relegation um Zweitliga-Aufstieg

Bis weit in die 2. Halbzeit war offen, wer sich den Relegationsplatz sichert. Saarbrücken hat das bessere Ende für sich.

Der 1. FC Saarbrücken hat sich am letzten Spieltag der 3. Fußball-Liga noch Rang drei und damit die Chance auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga gesichert. Die Saarländer gewannen ihr Heimspiel gegen Borussia Dortmund II mit 2:1 (0:1) und profitierten von der Niederlage des FC Energie Cottbus beim 1:4 (1:1) gegen den FC Ingolstadt. Gleichzeitig schickte Saarbrücken die Dortmunder Reserve in die Regionalliga. Als Trostpreis bleibt für Cottbus Rang vier und damit die direkte Qualifikation für den DFB-Pokal in der nächsten Saison.