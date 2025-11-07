Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • 100 Millionen und eigene Gesellschaft für Frauen-Bundesliga

DFB-Spitzenfunktionäre Heike Ullrich und Bernd Neuendorf: großer Schritt für die Frauen-Bundesliga
DFB-Spitzenfunktionäre Heike Ullrich und Bernd Neuendorf: großer Schritt für die Frauen-Bundesliga Bild: Arne Dedert/dpa
DFB-Spitzenfunktionäre Heike Ullrich und Bernd Neuendorf: großer Schritt für die Frauen-Bundesliga
DFB-Spitzenfunktionäre Heike Ullrich und Bernd Neuendorf: großer Schritt für die Frauen-Bundesliga Bild: Arne Dedert/dpa
Fußball
100 Millionen und eigene Gesellschaft für Frauen-Bundesliga
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Deutsche Fußball-Bund bringt ein großes Projekt auf den Weg: Die Frauen-Bundesliga soll schon von der kommenden Saison an massiv gefördert werden. Und es kommt eine 3. Liga.

Frankfurt/Main.

Der Deutsche Fußball-Bund gründet eine eigene Gesellschaft für die Frauen-Bundesliga und stattet diese die nächsten acht Jahre mit 100 Millionen Euro aus. Dies sei "ein starkes und mutiges Signal, welches aus meiner Sicht dringend geboten ist", sagte Verbandspräsident Bernd Neuendorf beim DFB-Bundestag in Frankfurt/Main. Dort wurde das Vorhaben auch formal auf den Weg gebracht.

"Denn wir wollen – wie die Bundesliga der Männer – auch bei den Frauen zu den führenden Ligen in der Welt gehören. Die Weichen hierfür werden jetzt gestellt", ergänzte Neuendorf. Das Geld soll ab 2026, also bereits von der kommenden Saison an, verteilt werden. Der DFB hatte schon im Vorfeld betont, dass die Bundesliga der Frauen dringend professionalisiert werden müsse.

Bundesliga als Joint Venture aus Clubs und DFB

Zudem soll die Abwanderung der besten Spielerinnen in finanzkräftigere ausländische Ligen wie England verhindert werden. In dieser Saison war das deutsche Oberhaus von 12 auf 14 Vereine aufgestockt worden. Noch können längst nicht alle Spielerinnen von ihrer Tätigkeit in der Bundesliga leben. 

Das neue Geschäftsmodell sieht ein Joint Venture aus den Clubs und der DFB GmbH & Co. KG vor. Frauen-Bundestrainer Christian Wück hatte den Wachstumsplan und die Investition als "gerechtfertigt und auch unbedingt nötig" bezeichnet. 

DFB hofft auf weiteren Schub - wenn die EM 2029 kommt

Der Frauenfußball werde in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen – auch über das bereits im Dezember 2021 verabschiedete Strategie-Programm FF27 hinaus, so Neuendorf. Das Potenzial auch im Mädchenfußball sei "weiterhin gewaltig". Mit der Bewerbung für die EM 2029 "möchten wir dieser positiven Entwicklung einen weiteren Schub geben". Von der Saison 2027/28 an gibt es zudem eine dreigeteilte 3. Liga für die Frauen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
04.11.2025
2 min.
Frauen-Bundesliga: 100 Millionen verteilt auf acht Jahre
Werder Bremen gegen Hamburger SV: Frauen-Bundesliga soll professionalisiert werden
Die Frauen-Bundesliga hinkt den finanziellen Möglichkeiten anderer Spitzenligen teilweise hinterher. Nun möchte der DFB viel Geld ausschütten. Die neue Gesellschaft muss noch durchgewinkt werden.
09:50 Uhr
2 min.
Chemie leidet unter Auftragsmangel - "hakt an allen Ecken"
Teure Energie und Wirtschaftskrise: Die Chemiebranche steckt in der Flaute. (Archivbild)
Teure Energie, Wirtschaftskrise und Preisdruck: Die Chemieindustrie findet keinen Weg aus ihrer Krise, die Beschäftigung sinkt. Die Branche fordert mehr Einsatz von der Bundesregierung.
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
09:48 Uhr
6 min.
Flugausfälle wegen Shutdown: Diese Rechte haben Passagiere
Eine der vielen Folgen des US-Shutdowns waren Tausende Flugausfälle und Verspätungen, die Reisenden zugesetzt haben.
Der Haushaltsstreit in den USA hat spürbare Auswirkungen auf den Luftverkehr im Land. Was ist, wenn sich Flüge massiv verspäten oder ausfallen? Die Antwort hängt auch davon ab, von wo man losfliegt.
Tom Nebe, dpa
24.10.2025
2 min.
Präsident Neuendorf: 100 Millionen für Frauen-Bundesliga
Bernd Neuendorf hat Pläne für die Frauen-Bundesliga.
Wie geht es mit der Bundesliga der Frauen weiter? DFB-Boss Neuendorf äußert zwei Wochen vor dem Bundestag ein paar Ideen.
Mehr Artikel