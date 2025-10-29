Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • 100 Tage vor Olympia: DEB ohne Berliner beim Deutschland Cup

Bundestrainer Harold Kreis hat für den Deutschland Cup einen Top-Kader nominiert. (Archivbild)
Bundestrainer Harold Kreis hat für den Deutschland Cup einen Top-Kader nominiert. (Archivbild) Bild: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa
Bundestrainer Harold Kreis hat für den Deutschland Cup einen Top-Kader nominiert. (Archivbild)
Bundestrainer Harold Kreis hat für den Deutschland Cup einen Top-Kader nominiert. (Archivbild) Bild: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa
Wintersport
100 Tage vor Olympia: DEB ohne Berliner beim Deutschland Cup
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bundestrainer Harold Kreis hat für den Deutschland Cup in Landshut anders als in der Vergangenheit einen starken Kader nominiert. Nur die Meisterspieler und NHL-Stars sind nicht dabei.

München.

Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis hat 100 Tage vor Olympia einen starken Kader für den Deutschland Cup nominiert, aber auf die Meisterspieler der Eisbären Berlin verzichtet. "Aus Rücksicht wegen der Belastung und Verletzungen", erklärte Kreis seinen Verzicht auf die spielgestressten Berliner um Leistungsträger wie Jonas Müller oder Frederik Tiffels. 

Beim einzigen Vor-Olympia-Test ab kommenden Donnerstag in Landshut werden sämtliche NHL-Stars wie Leon Draisaitl (Edmonton), Moritz Seider (Detroit) oder Tim Stützle (Ottawa) ebenfalls fehlen. Sie werden erst beim Highlight 2026 in Mailand auf dem Eis für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes stehen. "Sie sind gesetzt", erklärte Kreis.

Deutschland Cup als Olympia-Casting

Anders als in der Vergangenheit hat der Bundestrainer mit Kapitän Moritz Müller oder Marc Michaelis eine Vielzahl an etablierten Profis für das Turnier in der Eishockey-Hochburg eingeladen, auch als eine Art Olympia-Casting. Zuletzt nutzte der Coach den Deutschland Cup oft zur Sichtung von Talenten. Als einen "sehr starken" Kader beschrieb der 66-Jährige das Team für Landshut. Durch die NHL-Stars gelten nicht viele Profis aus der Deutschen Eishockey Liga bei Olympia als gesetzt.

Beim Turnier in Landshut sind Lettland am 6. November, zwei Tage später Österreich und zum Abschluss am 9. November Titelverteidiger Slowakei die Gegner des DEB. Bei Olympia in Mailand trifft der Vizeweltmeister von 2023 in der Vorrunde auf Dänemark, Lettland und die USA.

Wichtiger Test auch für DEB-Frauen

Auch für die Eishockey-Frauen geht es beim Deutschland Cup um einen wichtigen Test vor Olympia. Anders als bei den Männern kann Bundestrainer Jeff MacLeod auch auf Stars aus Nordamerika bauen. Mit Torhüterin Sandra Abstreiter aus Montreal und Laura Kluge (Boston) sind zwei Spielerinnen aus der nordamerikanischen Profiliga PWHL dabei. 

Deutschland bekommt es ab dem 5. November in Landshut mit Frankreich, der Slowakei und Ungarn zu tun. Beim olympischen Turnier sind Schweden, Japan, Frankreich und Gastgeber Italien die Gegnerinnen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
16.10.2025
2 min.
Lukas Reichel erzielt ersten Doppelpack seiner NHL-Karriere
Lukas Reichel (r) erzielte erstmals zwei Tore in einem NHL-Spiel.
Zum ersten Mal schießt Eishockey-Nationalspieler Reichel zwei Tore in einem NHL-Spiel. JJ Peterka gelingt sein erstes Tor für seinen neuen Club Utah.
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
06.10.2025
4 min.
NHL startet in Olympia-Saison: Große Vorfreude bei Draisaitl
Der letzte Einsatz von Leon Draisaitl für die deutsche Nationalmannschaft liegt schon einige Jahre zurück. (Archiv-Foto)
Die NHL ist zurück - und geht in eine besondere Saison. Erstmals seit Jahren geht es für die besten Spieler der Welt nicht nur um den Stanley Cup. Schon vor den Playoffs wartet ein Karriere-Höhepunkt.
Maximilian Haupt, dpa
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
Mehr Artikel