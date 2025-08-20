Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • 1391 Spiele: Fluminense feiert Fábio als Fußball-Rekordprofi

Fábio ist nach Angaben seines Clubs nun Rekordspieler (Archivbild)
Fábio ist nach Angaben seines Clubs nun Rekordspieler (Archivbild) Bild: Chris Carlson/AP/dpa
Fábio ist nach Angaben seines Clubs nun Rekordspieler (Archivbild)
Fábio ist nach Angaben seines Clubs nun Rekordspieler (Archivbild) Bild: Chris Carlson/AP/dpa
Fußball
1391 Spiele: Fluminense feiert Fábio als Fußball-Rekordprofi
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

1391 - so viele Pflichtspiele hat der brasilianische Torwart in seiner langen Karriere laut seines Clubs bestritten. Weltweit ist er damit die Nummer 1 - und es werden wohl noch viele Partien folgen.

Rio de Janeiro.

Der brasilianische Torhüter Fábio ist nach Angaben seines Clubs Fluminense zum Rekordspieler im Weltfußball aufgestiegen. Der 44-Jährige habe im Achtelfinale der Copa Sudamericana - dem südamerikanischen Pendant zur Europa League – seinen 1391. Einsatz gehabt und damit Englands Torwart-Ikone Peter Shilton überflügelt, teilte Fluminense mit. Beim 2:0 im Maracanã gegen América de Cali hielt Fábio passend zum Rekord seinen Kasten sauber. 

"Es ist offiziell: Fábio ist der Spieler mit den meisten Fußballspielen in der Geschichte", schrieb der Club aus Rio de Janeiro auf der Plattform X, versehen mit dem Hashtag #Fabio1391. 

Die Bestmarke von Shilton, der laut Guinnessbuch der Rekorde in seiner Karriere 1390 Spiele absolvierte, hatte Fábio erst kürzlich eingestellt. Allerdings gibt Shilton auf seinem eigenen Account auf der Plattform X an, 1387 Pflichtspiele bestritten zu haben. Zweifelsfrei verifiziert werden können weder Shiltons noch Fábios genaue Spieleinsätze.

Vertrag bis Ende 2026: Rekord wird ausgebaut

"Ich muss allen danken, die Teil meines Lebens sind – meinem Vater, meiner Mutter, meinen Schwestern, meinen Freunden, meiner Frau. Ich versuche, ein guter Mensch zu sein", sagte Fábio. Den Rekord wolle er zwar genießen, ihm aber nicht zu viel Bedeutung beimessen: "Das Wichtigste ist, meinen Teamkollegen zu helfen. Ich bin dankbar, aber ohne Gott wäre nichts möglich."

Der Keeper dürfte seinen Rekord weiter ausbauen, schließlich verlängerte er seinen Vertrag beim brasilianischen Traditionsclub im Mai bis Dezember 2026. Dann wird er 46 Jahre alt sein.

Sein Profidebüt hatte Fábio Deivson Lopes Maciel 1997 gegeben, seine ganze Karriere verbrachte er in seiner Heimat Brasilien für verschiedene Clubs. Auch bei der jüngsten Club-WM in den USA war er für Fluminense im Einsatz. Obwohl mit brasilianischen Jugend-Auswahlteams erfolgreich, bestritt er nie ein A-Länderspiel für die Seleção. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15.08.2025
2 min.
RB Leipzig holt brasilianischen Stürmer Rômulo
RB Leipzig-Trainer Ole Werner kann mit einem neuen Stürmer arbeiten.
RB Leipzig hat einen Ersatz für den zu Manchester United abgewanderten Benjamin Sesko gefunden. Sein Nachfolger kommt aus der türkischen Liga.
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
20:15 Uhr
1 min.
Zwei Verletzte bei Unfall auf Kreuzung im Vogtland
Zu einem Unfall kam es auf einer Kreuzung im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Eine missachtete Vorfahrt war Ursache einer Kollision im Falkensteiner Ortsteil Schönau.
Ronny Hager
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
21.08.2025
2 min.
Krawalle auf den Rängen: Spiel in Buenos Aires abgebrochen
Wütende Fans: Bei der Copa Sudamericana kam es zu Auseinandersetzungen.
Über 100 Festnahmen und ein Abbruch kurz nach der Halbzeit: Ein Fußballspiel der Copa Sudamericana gerät außer Kontrolle.
Mehr Artikel