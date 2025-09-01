Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Sport
  • |

  • 145 Millionen: Isak ist Rekordtransfer der Premier League

Rekordtransfer in England: Stürmer Alexander Isak wechselt von Newcastle nach Liverpool.
Rekordtransfer in England: Stürmer Alexander Isak wechselt von Newcastle nach Liverpool. Bild: John Walton/PA Wire/dpa
Rekordtransfer in England: Stürmer Alexander Isak wechselt von Newcastle nach Liverpool.
Rekordtransfer in England: Stürmer Alexander Isak wechselt von Newcastle nach Liverpool. Bild: John Walton/PA Wire/dpa
Fußball
145 Millionen: Isak ist Rekordtransfer der Premier League
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einen so teuren Transfer hat es selbst im Kaufrausch der englischen Premier League noch nie gegeben. Alexander Isak wechselt für eine Rekordsumme von Newcastle nach Liverpool.

Liverpool.

Für eine Premier-League-Rekordsumme hat der englische Meister FC Liverpool kurz vor dem Ende der Transferfrist den schwedischen Stürmer Alexander Isak verpflichtet. Der ehemalige Dortmunder kommt nach langem Streit vom Ligarivalen Newcastle United, wie die Reds bestätigten. Medienberichten zufolge soll der 25-Jährige umgerechnet rund 145 Millionen Euro Ablöse kosten. Als Isak-Nachfolger hatte Newcastle bereits in der vergangenen Woche den deutschen Nationalstürmer Nick Woltemade verpflichtet.

"Es war eine lange Reise, um hierherzukommen", sagte Isak nach seiner Vertragsunterschrift. "Aber ich bin superglücklich, Teil dieses Teams, dieses Clubs und von allem zu sein, wofür er steht."

485 Millionen für sechs neue Spieler

Isak hatte über Wochen angedroht, nie mehr für Newcastle spielen zu wollen, falls sein bisheriger Club diesem Wechsel nicht zustimmt. In den letzten Tagen der Wechselfrist erhöhte Liverpool sein Angebot noch einmal.

Bisher hieß der teuerste Spieler der Premier-League-Geschichte Florian Wirtz. Der deutsche Nationalspieler war ebenfalls in diesem Sommer für rund 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Liverpool gewechselt.

Der englische Meister gab damit in dieser Transferperiode rund 485 Millionen Euro für sechs neue Spieler aus - darunter auch die Bundesliga-Profis Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt) und Jeremy Frimpong (Bayer Leverkusen).

Die 500-Millionen-Euro-Marke fiel nur deshalb nicht, weil die Verpflichtung des englischen Nationalspielers Marc Guéhi von Crystal Palace am Montag überraschend noch scheiterte. Der Londoner Club fand keinen Nachfolger für den Abwehrspieler und gab ihn deshalb trotz eines bereits bestandenen Medizinchecks in Liverpool nicht frei. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
3 min.
Teurer Führerschein: Sachsens Handwerker fordern jetzt staatlichen Zuschuss für Azubis
Ohne Führerschein geht für Auszubildende in Sachsen oft nichts.
Lange Wege zur Berufsschule, kaum günstige Unterkünfte vor Ort: Ohne Führerschein geht in Sachsen oft nichts. Doch die Kosten für die Pappe sind zuletzt stark gestiegen. Sachsens Handwerk fordert deshalb jetzt für Azubis einen Führerschein-Zuschuss vom Staat.
Jürgen Becker
07:46 Uhr
2 min.
Woltemade als Vorbild für WM-Kandidaten Collins und Nebel
Bei der U21-EM jubelten Woltemade und Nebel zusammen im DFB-Trikot.
Ein junges Trio mit Vergangenheit und neuen Träumen: Was Woltemades turbulenter Sommer für Collins und Nebel bedeutet – und warum Bratislava jetzt wieder wichtig wird.
20.08.2025
2 min.
"Verlorenes Vertrauen": Isak drängt auf Wechsel zu Liverpool
Alexander Isak macht seinem Club Newcastle United schwere Vorwürfe.
Der beste Stürmer von Newcastle will unbedingt zum FC Liverpool. Der Club will ihn aber nicht gehen lassen. Nun spitzt sich der Streit zu.
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
01.09.2025
3 min.
150 Millionen Euro: Isaks Rekord-Wechsel laut Medien perfekt
Der Abschied von Alexander Isak bei Newcastle United steht unmittelbar bevor
Der FC Liverpool schlägt am Schlusstag der Transferperiode offenbar nochmal zu und holt für eine Rekordsumme Alexander Isak. Dessen Nachfolger ist ein deutscher Nationalspieler.
02.09.2025
2 min.
„Verantwortungslos bis zum Gehtnichtmehr“: Zwickauer OB greift Fliegerbauer wegen durchgestochenem Spar-Papier an
Oberbürgermeisterin Constance Arndt reagiert auf geleakte Informationen.
Bauunternehmer Fliegerbauer hatte vertrauliche Unterlagen aus dem Rathaus veröffentlicht. Oberbürgermeisterin Arndt wirft ihm deswegen Verantwortungslosigkeit vor.
Michael Stellner
Mehr Artikel