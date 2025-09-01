145 Millionen: Isak ist Rekordtransfer der Premier League

Einen so teuren Transfer hat es selbst im Kaufrausch der englischen Premier League noch nie gegeben. Alexander Isak wechselt für eine Rekordsumme von Newcastle nach Liverpool.

Liverpool. Für eine Premier-League-Rekordsumme hat der englische Meister FC Liverpool kurz vor dem Ende der Transferfrist den schwedischen Stürmer Alexander Isak verpflichtet. Der ehemalige Dortmunder kommt nach langem Streit vom Ligarivalen Newcastle United, wie die Reds bestätigten. Medienberichten zufolge soll der 25-Jährige umgerechnet rund 145 Millionen Euro Ablöse kosten. Als Isak-Nachfolger hatte Newcastle bereits in der vergangenen Woche den deutschen Nationalstürmer Nick Woltemade verpflichtet.

"Es war eine lange Reise, um hierherzukommen", sagte Isak nach seiner Vertragsunterschrift. "Aber ich bin superglücklich, Teil dieses Teams, dieses Clubs und von allem zu sein, wofür er steht."

485 Millionen für sechs neue Spieler

Isak hatte über Wochen angedroht, nie mehr für Newcastle spielen zu wollen, falls sein bisheriger Club diesem Wechsel nicht zustimmt. In den letzten Tagen der Wechselfrist erhöhte Liverpool sein Angebot noch einmal.

Bisher hieß der teuerste Spieler der Premier-League-Geschichte Florian Wirtz. Der deutsche Nationalspieler war ebenfalls in diesem Sommer für rund 125 Millionen Euro von Bayer Leverkusen nach Liverpool gewechselt.

Der englische Meister gab damit in dieser Transferperiode rund 485 Millionen Euro für sechs neue Spieler aus - darunter auch die Bundesliga-Profis Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt) und Jeremy Frimpong (Bayer Leverkusen).

Die 500-Millionen-Euro-Marke fiel nur deshalb nicht, weil die Verpflichtung des englischen Nationalspielers Marc Guéhi von Crystal Palace am Montag überraschend noch scheiterte. Der Londoner Club fand keinen Nachfolger für den Abwehrspieler und gab ihn deshalb trotz eines bereits bestandenen Medizinchecks in Liverpool nicht frei. (dpa)