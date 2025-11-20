Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • 1974er-Weltmeister Dieter Herzog gestorben

Dieter Herzog (r) ist im Alter von 79 Jahren gestorben. (Archivbild)
Dieter Herzog (r) ist im Alter von 79 Jahren gestorben. (Archivbild) Bild: Karl Schnörrer/dpa
Fortuna Düsseldorf und Bayer Leverkusen trauern um Dieter Herzog. (Archivbild)
Fortuna Düsseldorf und Bayer Leverkusen trauern um Dieter Herzog. (Archivbild) Bild: -/dpa
Dieter Herzog (r) ist im Alter von 79 Jahren gestorben. (Archivbild)
Dieter Herzog (r) ist im Alter von 79 Jahren gestorben. (Archivbild) Bild: Karl Schnörrer/dpa
Fortuna Düsseldorf und Bayer Leverkusen trauern um Dieter Herzog. (Archivbild)
Fortuna Düsseldorf und Bayer Leverkusen trauern um Dieter Herzog. (Archivbild) Bild: -/dpa
Fußball
1974er-Weltmeister Dieter Herzog gestorben
Bei Fortuna Düsseldorf und Bayer Leverkusen hatte Dieter Herzog einen besonderen Status. Nun ist der Fußball-Weltmeister von 1974 gestorben.

Oberhausen.

Dieter Herzog, Fußball-Weltmeister von 1974, ist tot. Wie sein früherer Club Bayer Leverkusen unter Berufung auf die Familie auf der Internetseite mitteilte, ist der ehemalige Linksaußen in dieser Woche im Alter von 79 Jahren gestorben. Auch Herzogs erster Bundesliga-Verein Fortuna Düsseldorf veröffentlichte einen Nachruf.

Dieter Herzog absolvierte zwei seiner insgesamt fünf Länderspiele bei der Heim-WM 1974. Sowohl beim 2:0-Erfolg gegen Jugoslawien als auch beim 4:2 gegen Schweden kam der gebürtige Oberhausener zum Einsatz.

Von Hamborn nach Düsseldorf

Herzogs Aufstieg begann 1970 mit seinem Wechsel von Sportfreunde Hamborn 07 zu Fortuna Düsseldorf. Sein erstes Spiel in der Bundesliga bestritt er im August 1971 und lief insgesamt 201 Mal für die Fortuna auf.

"Der Verein verliert einen außergewöhnlichen Fußballer und einen Menschen, der über viele Jahre hinweg prägende Spuren in der Vereinsgeschichte hinterlassen hat", schrieb der Zweitligist. Der Club "verneigt sich vor einem der großen Spieler der Vereinsgeschichte und wird Dieter Herzog ein ehrendes Andenken bewahren".

Wechsel zu Bayer Leverkusen

1976 dann wechselte der Weltmeister überraschend zum damaligen Zweitligisten Bayer Leverkusen, mit dem er in die Bundesliga aufstieg und dem er in 193 Spielen bis 1983 treu blieb. Im Alter von 36 Jahren beendete Herzog seine Karriere. Anschließend arbeitete er bei der Werkself in der Scouting-Abteilung und war verantwortlich für Spieler- und Spielbeobachtung. 

"Dieter Herzog und Bayer – dieses Verhältnis war von höchster gegenseitiger Wertschätzung geprägt", schrieb Bayer Leverkusen in einem Nachruf. Der Club sei ihm ans Herz gewachsen gewesen und er dem Club, seinen Mitarbeitern und den Fans von Schwarz-Rot. "Bei Bayer 04 wird er als Spieler, Kollege und besonderer Mensch unvergessen bleiben", schrieb der Club. (dpa)

