  • 2:0 in Braunschweig: Bochumer Aufschwung hält an

Das Tor zum 0:1: Bochums Cajetan Lenz ist eher am Ball als Braunschweigs Torwart Ron-Thorben Hoffmann.
Das Tor zum 0:1: Bochums Cajetan Lenz ist eher am Ball als Braunschweigs Torwart Ron-Thorben Hoffmann. Bild: Swen Pförtner/dpa
Im Kopfballduell: Sidi Sane (l) von Eintracht Braunschweig und Bochums Noah Loosli.
Im Kopfballduell: Sidi Sane (l) von Eintracht Braunschweig und Bochums Noah Loosli. Bild: Swen Pförtner/dpa
Bochums Trainer Uwe Rösler.
Bochums Trainer Uwe Rösler. Bild: Swen Pförtner/dpa
Das Tor zum 0:1: Bochums Cajetan Lenz ist eher am Ball als Braunschweigs Torwart Ron-Thorben Hoffmann.
Das Tor zum 0:1: Bochums Cajetan Lenz ist eher am Ball als Braunschweigs Torwart Ron-Thorben Hoffmann. Bild: Swen Pförtner/dpa
Im Kopfballduell: Sidi Sane (l) von Eintracht Braunschweig und Bochums Noah Loosli.
Im Kopfballduell: Sidi Sane (l) von Eintracht Braunschweig und Bochums Noah Loosli. Bild: Swen Pförtner/dpa
Bochums Trainer Uwe Rösler.
Bochums Trainer Uwe Rösler. Bild: Swen Pförtner/dpa
2. Bundesliga
2:0 in Braunschweig: Bochumer Aufschwung hält an
Der neue Trainer Uwe Rösler führt den VfL Bochum Schritt für Schritt aus dem Tabellenkeller. Auch in Braunschweig gewinnt sein Team - wenn auch etwas glücklich.

Braunschweig.

Beim VfL Bochum hält die Erfolgsserie unter dem neuen Trainer Uwe Rösler an. Der Erstliga-Absteiger gewann auch beim neuen Tabellen-16. Eintracht Braunschweig mit 2:0 (1:0) und setzt sich dadurch weiter von den Abstiegsplätzen der 2. Fußball-Bundesliga ab.

Den vierten Sieg im fünften Pflichtspiel unter Rösler stellten die Tore von Cajetan Lenz (7. Minute) und Francis Onyeka (73.) sicher. Allerdings war die Bochumer Führung zeitweise sehr schmeichelhaft. Denn die ersatzgeschwächten Braunschweiger drängten vor allem in der ersten Halbzeit massiv auf den Ausgleich.

Braunschweiger Tor nicht gegeben

Leon Bell Bell traf nur die Latte (10.). Ein Tor von Max Marie (45.) wurde wegen der vorangegangen Abseitsposition eines anderen Spielers nicht gegeben. Auch kurz nach dem 0:2 flog ein Schuss von Florian Flick nur an Innenpfosten und Latte (77.). In der Nachspielzeit verschoss Sebastian Polter sogar noch einen Foulelfmeter (90.+7). Ohne sechs verletzte oder gesperrte Spieler war die Eintracht in wieder einmal zu überhastet und harmlos.

Das Team von Heiner Backhaus stürzt in der Tabelle immer weiter Richtung Abstiegsplätze ab, wo Rösler die Bochumer am 6. Oktober übernahm. Von den vergangenen acht Zweitliga-Spielen verloren die Braunschweiger sieben. (dpa)

